पंचायत चुनाव में देरी से मुरादाबाद की 643 पंचायतों में हलचल, दो महीने बाद खत्म होगा प्रधानों का कार्यकाल

ग्रामीणों का मानना है कि पंचायत चुनाव गांवों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पंचायत के माध्यम से ही सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई फैसले लिए जाते हैं। इसलिए ग्रामीण चाहते हैं कि चुनाव की तिथि जल्द घोषित हो, ताकि नई पंचायतों का गठन समय पर हो सके और विकास कार्यों को गति मिल सके। फिलहाल मुरादाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की घोषणा को लेकर उत्सुकता और इंतजार दोनों का माहौल बना हुआ है।