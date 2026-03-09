गर्भवती युवती से दरिंदगी, बयान बदलने का दबाव न मानने पर खेत में दुष्कर्म, 6 लोगों पर मुकदमा

पीड़िता ने बताया कि 6 मार्च को वह पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए और उसे घेर लिया। आरोप है कि उन्होंने युवती को धमकाया कि यदि उसने मुख्य आरोपी के खिलाफ बयान दिया तो उसे और उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा। युवती का कहना है कि इसी दौरान एक आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा आरोपी चाकू दिखाकर उसे डराता रहा।