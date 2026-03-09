9 मार्च 2026,

सोमवार

मुरादाबाद

गर्भवती युवती से दरिंदगी, बयान बदलने का दबाव न मानने पर खेत में दुष्कर्म, 6 लोगों पर मुकदमा

Moradabad Pregnant Rape Survivor Case : मुरादाबाद में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 4 महीने की गर्भवती युवती से रेप किया गया।

2 min read
मुरादाबाद

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 09, 2026

फाइल फोटो- पत्रिका

मुरादाबाद जिले के बिलारी थाना क्षेत्र से एक गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है। यहां चार माह की गर्भवती 19 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष के लोगों ने पहले उसे बयान बदलने के लिए धमकाया और जब उसने मना कर दिया तो उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर छह नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के मुताबिक गांव के ही एक युवक ने उससे शादी का वादा किया था और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का कहना है कि उसी कारण वह इस समय चार महीने की गर्भवती है। इस मामले को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और आरोपी पक्ष उस पर लगातार दबाव बना रहा था कि वह अपने बयान में बदलाव करे।

खेत में घेरकर दी धमकी, फिर किया दुष्कर्म

पीड़िता ने बताया कि 6 मार्च को वह पशुओं के लिए चारा लेने खेत पर गई थी। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए और उसे घेर लिया। आरोप है कि उन्होंने युवती को धमकाया कि यदि उसने मुख्य आरोपी के खिलाफ बयान दिया तो उसे और उसके भाई को जान से मार दिया जाएगा। युवती का कहना है कि इसी दौरान एक आरोपी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा आरोपी चाकू दिखाकर उसे डराता रहा।

घर पहुंचकर दी धमकी

घटना के बाद किसी तरह युवती अपने घर पहुंची और परिजनों को पूरी बात बताई। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी।पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उसी शाम आरोपी के परिवार की कुछ महिलाएं उसके घर पहुंचीं और गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाने लगीं। उन्होंने कहा कि अगर उसने पुलिस या कोर्ट में बयान दिया तो उसे और उसके भाई को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

छह नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज

मामले को लेकर पुलिस अधिकारी कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर बिलारी थाने में छह नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार काफी डरा हुआ है। परिजनों ने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है। वहीं इलाके में इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है।

Published on:

09 Mar 2026 05:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / गर्भवती युवती से दरिंदगी, बयान बदलने का दबाव न मानने पर खेत में दुष्कर्म, 6 लोगों पर मुकदमा

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

भारत की ऐतिहासिक जीत पर मुरादाबाद झूमा, होली के बाद सड़कों पर दिखा दिवाली जैसा माहौल, देर रात तक चला जश्न

india t20 win celebration moradabad
मुरादाबाद

अमेरिका पर जमकर बरसे संजय सिंह: बोले- युद्ध अपराधी देश है अमेरिका, केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

sanjay singh attack us and modi moradabad
मुरादाबाद

आजम का साम्राज्य हिलाने वाले IAS का बड़ा खुलासा: 5 साल बाद बोले- धमकियां मिलीं, मगर ड्यूटी से पीछे नहीं हटे

ias anjaneya singh azam khan rampur action
मुरादाबाद

मुरादाबाद में पार्क निर्माण पर बवाल: बुलडोजर के सामने डट गईं महिलाएं, हंगामे के बीच नगर निगम टीम को लौटना

moradabad ramganga park bulldozer protest
मुरादाबाद

बहन के शरीर के अंदरूनी अंग तक कर दिए छलनी, हार्ट-लीवर तक को चाकू से गोदा, मिले 84 घाव

मुरादाबाद
