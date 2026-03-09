अमेरिका पर जमकर बरसे संजय सिंह: बोले- युद्ध अपराधी देश है अमेरिका, केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना

Sanjay Singh Attack U.S. and Modi: यूपी के मुरादाबाद जिले के पाकबड़ा कस्बे में नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद याकूब की ओर से रविवार को आयोजित रोजा इफ्तार कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह शामिल हुए। गिरजाघर रोड स्थित एक बैंक्वेट हाल में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संजय सिंह ने देश-विदेश की राजनीति पर खुलकर अपनी राय रखी और अमेरिका की नीतियों की कड़ी आलोचना की।