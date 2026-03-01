पति-पत्नी का ‘गंदा खेल’: अश्लील वीडियो बनाकर ऐसे करते थे ब्लैकमेल, पुलिस ने बिछाया जाल और चढ़ गए हत्थे!

Honey trap gang arrests Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में पुलिस ने एक संगठित हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पति-पत्नी समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुगलपुरा थाना पुलिस की इस कार्रवाई में चार महिलाओं और एक पुरुष को पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह काफी समय से सक्रिय था और लोगों को फोन के जरिए अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूलता था। गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच में कई चौंकाने वाले सबूत भी सामने आए हैं।