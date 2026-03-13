LPG crisis in UP: योगी की सख्ती के बाद भी सिस्टम फेल, सुबह से लंबी कतारों में खड़े दिखे लोग, नहीं सुधरी व्यवस्था

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। रसोई गैस की भी पर्याप्त उपलब्धता है। उन्होंने अफवाह फैलाने वालों और कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। अगर कोई वितरक या व्यक्ति जमाखोरी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सरकार ने कहा कि आमजन की जरूरतें पूरी करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुरादाबाद मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने भी कहा कि मुरादाबाद में कोई संकट नहीं है। लोग बाहर की खबरें सुनकर पैनिक हो रहे हैं। अफवाहें फैल रही हैं, इसलिए अभियान चलाकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जौनपुर के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि गैस एजेंसियों के साथ बैठक हुई और नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल कोई कमी नहीं है।