तापमान के उतार-चढ़ाव का सेहत पर असर: मुरादाबाद में वायरल बुखार, खांसी और एलर्जी के मामलों में तेजी

भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना, नियमित रूप से हाथ साफ रखना और साफ-सफाई का ध्यान रखना संक्रमण से बचाव में मदद करता है। डॉक्टरों की सलाह है कि यदि बुखार, खांसी या गले में खराश जैसी समस्या दो से तीन दिन से अधिक समय तक बनी रहे तो स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए, ताकि समय रहते सही उपचार मिल सके।