बैठक में व्यस्त CM योगी: बाहर घंटों चला हंगामा, दो महिलाएं हुईं बेहोश; इस वजह से किया उग्र-प्रदर्शन

भोजपुर क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया था कि 16 अक्टूबर को जब वह घर में अकेली थी, तभी पड़ोस के कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे धमकाया और मौके से फरार हो गए। जब परिवार ने युवकों के घरवालों से शिकायत की, तो उल्टा उनके साथ ही मारपीट कर दी गई। इस प्रकरण में 27 नवंबर को पुलिस ने 10 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई।