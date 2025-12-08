बैठक में व्यस्त CM योगी: बाहर घंटों चला हंगामा, दो महिलाएं हुईं बेहोश; इस वजह से किया उग्र-प्रदर्शन

बैठक में व्यस्त CM योगी: बाहर घंटों चला हंगामा | Photo Video Grab
CM yogi meeting women protest Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भोजपुर थाना क्षेत्र की कई महिलाओं ने सर्किट हाउस के बाहर अचानक हंगामा शुरू कर दिया। ठीक उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। बाहर खड़ी महिलाएं छेड़खानी के पुराने मामले में कार्रवाई न होने से बेहद नाराज थीं।
भोजपुर क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया था कि 16 अक्टूबर को जब वह घर में अकेली थी, तभी पड़ोस के कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे धमकाया और मौके से फरार हो गए। जब परिवार ने युवकों के घरवालों से शिकायत की, तो उल्टा उनके साथ ही मारपीट कर दी गई। इस प्रकरण में 27 नवंबर को पुलिस ने 10 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई।
जैसे ही CM योगी आदित्यनाथ का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, पीड़ित किशोरी का परिवार और अन्य महिलाएं गेट पर जमा होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगीं। महिलाओं की संख्या बढ़ती गई और नारेबाजी तेज होती गई। इस दौरान दो महिलाएं किशोरी की मां और एक अन्य परिजन तनाव और भीड़भाड़ के चलते अचानक सड़क पर गिर पड़ीं। दोनों को बेहोशी की हालत में महिला थाने भेजा गया।
हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को समझा-बुझाकर हटाया। पुलिस का कहना है कि केस की जांच की जा रही है और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी।
