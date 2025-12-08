8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

बैठक में व्यस्त CM योगी: बाहर घंटों चला हंगामा, दो महिलाएं हुईं बेहोश; इस वजह से किया उग्र-प्रदर्शन

Moradabad News: मुरादाबाद में सीएम योगी की बैठक के दौरान सर्किट हाउस के बाहर महिलाओं ने छेड़खानी केस में कार्रवाई न होने पर जोरदार हंगामा किया।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 08, 2025

cm yogi meeting women protest eve teasing case moradabad

बैठक में व्यस्त CM योगी: बाहर घंटों चला हंगामा | Photo Video Grab

CM yogi meeting women protest Moradabad: यूपी के मुरादाबाद में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब भोजपुर थाना क्षेत्र की कई महिलाओं ने सर्किट हाउस के बाहर अचानक हंगामा शुरू कर दिया। ठीक उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर मंडल के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। बाहर खड़ी महिलाएं छेड़खानी के पुराने मामले में कार्रवाई न होने से बेहद नाराज थीं।

किशोरी से छेड़खानी का मामला

भोजपुर क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया था कि 16 अक्टूबर को जब वह घर में अकेली थी, तभी पड़ोस के कुछ युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपियों ने उसे धमकाया और मौके से फरार हो गए। जब परिवार ने युवकों के घरवालों से शिकायत की, तो उल्टा उनके साथ ही मारपीट कर दी गई। इस प्रकरण में 27 नवंबर को पुलिस ने 10 नामजद सहित कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई।

महिलाओं ने CM के काफिले के बीच लगाई गुहार

जैसे ही CM योगी आदित्यनाथ का काफिला सर्किट हाउस पहुंचा, पीड़ित किशोरी का परिवार और अन्य महिलाएं गेट पर जमा होकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगीं। महिलाओं की संख्या बढ़ती गई और नारेबाजी तेज होती गई। इस दौरान दो महिलाएं किशोरी की मां और एक अन्य परिजन तनाव और भीड़भाड़ के चलते अचानक सड़क पर गिर पड़ीं। दोनों को बेहोशी की हालत में महिला थाने भेजा गया।

पुलिस ने महिलाओं को समझाकर हटाया, जांच का दिया आश्वासन

हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को समझा-बुझाकर हटाया। पुलिस का कहना है कि केस की जांच की जा रही है और जल्द आगे की कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 09:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बैठक में व्यस्त CM योगी: बाहर घंटों चला हंगामा, दो महिलाएं हुईं बेहोश; इस वजह से किया उग्र-प्रदर्शन

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मुरादाबाद में CM योगी की हाई-प्रोफाइल बैठक संपन्न: BJP पदाधिकारियों संग SIR और पंचायत चुनाव पर किया गहन मंथन

cm yogi moradabad meeting sir review bjp leaders security updates
मुरादाबाद

सीएम योगी का तीन जिलों का दौरा: मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा में आज समीक्षा बैठकें; जानें पूरा शेड्यूल

cm yogi western up visit moradabad ghaziabad agra review meetings
मुरादाबाद

IMD Cold Wave Alert: अभी और सताएगी ठंड, कल से 5°C तक गिरेगा तापमान, कोहरे व शीतलहर के लिए अलर्ट जारी

up weather update upcoming cold wave fog temperature drop
मुरादाबाद

सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा कल: हेलीपैड से लेकर रिपोर्ट फाइलों तक तैयारियां पूरी, अधिकारियों में बढ़ी हलचल

cm yogi adityanath moradabad visit review meeting security tightened
मुरादाबाद

पछुआ हवा और ला-नीना का डबल अटैक: दिसंबर की ठिठुरन ने पकड़ी रफ्तार, तेजी से बढ़ रहा कोहरा

la nina effect increases cold in moradabad temperature fall weather update
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.