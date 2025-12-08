सीएम योगी का तीन जिलों का दौरा: मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा में आज समीक्षा बैठकें; जानें पूरा शेड्यूल

CM Yogi Western UP Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा के दौरे पर हैं। शासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सीएम अपने दिन की शुरुआत मुरादाबाद से करेंगे। वह सुबह 10:50 बजे हेलिकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां मंडल स्तरीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनकी प्रतीक्षा में रहेंगे।