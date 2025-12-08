सीएम योगी का तीन जिलों का दौरा: मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा में आज समीक्षा बैठकें; जानें पूरा शेड्यूल

सीएम योगी का तीन जिलों का दौरा: Image Source - 'FB' @MYogiAdityanath
CM Yogi Western UP Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा के दौरे पर हैं। शासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सीएम अपने दिन की शुरुआत मुरादाबाद से करेंगे। वह सुबह 10:50 बजे हेलिकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां मंडल स्तरीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनकी प्रतीक्षा में रहेंगे।
सूत्रों के मुताबिक, सीएम यहां लगभग एक घंटे तक रुकेंगे और 11 बजे से 12 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक का एजेंडा शासन स्तर से औपचारिक रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हालिया विवाद पर मुख्यमंत्री अफसरों से विस्तृत बातचीत कर सकते हैं।
मुरादाबाद की समीक्षा बैठक समाप्त होते ही मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 बजे गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। यहां उनका कार्यक्रम दोपहर 2:45 बजे तक तय है। इस दौरान वह गाजियाबाद में भी अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।
इसके साथ ही सीएम योगी सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां स्थानीय प्रतिनिधियों, शिक्षकों और छात्रों से संवाद की संभावना है। जिले में सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
गाजियाबाद से सीएम योगी दोपहर 2:50 बजे आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आगरा दौरे को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज है, क्योंकि यहां कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा की संभावना जताई जा रही है।
आगरा में सीएम के कार्यक्रम का आधिकारिक विवरण भले सीमित हो, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री यहां अधिकारियों से जिले के विकास प्रोजेक्ट्स, सुरक्षा प्रबंधन और हालिया घटनाओं पर रिपोर्ट ले सकते हैं।
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
