8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

सीएम योगी का तीन जिलों का दौरा: मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा में आज समीक्षा बैठकें; जानें पूरा शेड्यूल

CM Yogi Moradabad Visit: सीएम योगी आदित्यनाथ आज तीन जिलों मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा के दौरे पर रहेंगे। वह दिनभर विभिन्न स्थानों पर समीक्षा बैठकें करेंगे और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से विकास कार्यों और प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 08, 2025

cm yogi western up visit moradabad ghaziabad agra review meetings

सीएम योगी का तीन जिलों का दौरा: Image Source - 'FB' @MYogiAdityanath

CM Yogi Western UP Visit: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा के दौरे पर हैं। शासन द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, सीएम अपने दिन की शुरुआत मुरादाबाद से करेंगे। वह सुबह 10:50 बजे हेलिकॉप्टर से सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां मंडल स्तरीय जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उनकी प्रतीक्षा में रहेंगे।

सूत्रों के मुताबिक, सीएम यहां लगभग एक घंटे तक रुकेंगे और 11 बजे से 12 बजे तक समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक का एजेंडा शासन स्तर से औपचारिक रूप से जारी नहीं किया गया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े हालिया विवाद पर मुख्यमंत्री अफसरों से विस्तृत बातचीत कर सकते हैं।

दूसरी समीक्षा बैठक गाजियाबाद में

मुरादाबाद की समीक्षा बैठक समाप्त होते ही मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 बजे गाजियाबाद के लिए रवाना होंगे। यहां उनका कार्यक्रम दोपहर 2:45 बजे तक तय है। इस दौरान वह गाजियाबाद में भी अफसरों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे।

इसके साथ ही सीएम योगी सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां स्थानीय प्रतिनिधियों, शिक्षकों और छात्रों से संवाद की संभावना है। जिले में सीएम के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

आगरा में दौरे का अंतिम चरण

गाजियाबाद से सीएम योगी दोपहर 2:50 बजे आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आगरा दौरे को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज है, क्योंकि यहां कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर समीक्षा की संभावना जताई जा रही है।

आगरा में सीएम के कार्यक्रम का आधिकारिक विवरण भले सीमित हो, लेकिन प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री यहां अधिकारियों से जिले के विकास प्रोजेक्ट्स, सुरक्षा प्रबंधन और हालिया घटनाओं पर रिपोर्ट ले सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Dec 2025 10:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सीएम योगी का तीन जिलों का दौरा: मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा में आज समीक्षा बैठकें; जानें पूरा शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

IMD Cold Wave Alert: अभी और सताएगी ठंड, कल से 5°C तक गिरेगा तापमान, कोहरे व शीतलहर के लिए अलर्ट जारी

up weather update upcoming cold wave fog temperature drop
मुरादाबाद

सीएम योगी का मुरादाबाद दौरा कल: हेलीपैड से लेकर रिपोर्ट फाइलों तक तैयारियां पूरी, अधिकारियों में बढ़ी हलचल

cm yogi adityanath moradabad visit review meeting security tightened
मुरादाबाद

पछुआ हवा और ला-नीना का डबल अटैक: दिसंबर की ठिठुरन ने पकड़ी रफ्तार, तेजी से बढ़ रहा कोहरा

la nina effect increases cold in moradabad temperature fall weather update
मुरादाबाद

इकरा हसन से निकाह कबूल… बोलकर चर्चा में आया करणी सेना नेता गिरफ्तार, मुरादाबाद में पेट्रोलपंप पर सरेआम की गुंडई

Moradabad News: करणी सेना के नेता योगेंद्र राणा को मुरादाबाद पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हंगामा और पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।
मुरादाबाद

2.10 करोड़ का बीमा क्लेम हड़पने के लिए पिता ने ही करवा दी बेटे की हत्या, पुलिस को चकमा देने के लिए बनाया प्लान

पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया।
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.