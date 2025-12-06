इकरा हसन से निकाह कबूल… बोलकर चर्चा में आया करणी सेना नेता गिरफ्तार, मुरादाबाद में पेट्रोलपंप पर सरेआम की गुंडई

Yogendra Rana Arrested: कैराना की सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी कर सुर्खियाँ बटोरने वाले करणी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा को आखिरकार मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह गिरफ्तारी इकरा हसन वाले बयान को लेकर नहीं, बल्कि गुरुवार देर रात शहर के दिल्ली रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर किए गए उत्पात और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में की गई है। बताया गया कि राणा अपने 7-8 साथियों के साथ वहां शराब के नशे में हंगामा कर रहा था और कर्मचारियों को धमका रहा था।