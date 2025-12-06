6 दिसंबर 2025,

शनिवार

मुरादाबाद

इकरा हसन से निकाह कबूल… बोलकर चर्चा में आया करणी सेना नेता गिरफ्तार, मुरादाबाद में पेट्रोलपंप पर सरेआम की गुंडई

Moradabad News: करणी सेना के नेता योगेंद्र राणा को मुरादाबाद पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हंगामा और पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 06, 2025

Moradabad News: करणी सेना के नेता योगेंद्र राणा को मुरादाबाद पुलिस ने पेट्रोल पंप पर हंगामा और पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है।

करणी सेना नेता गिरफ्तार | Image Source - Video Grab

Yogendra Rana Arrested: कैराना की सपा सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी कर सुर्खियाँ बटोरने वाले करणी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा को आखिरकार मुरादाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि यह गिरफ्तारी इकरा हसन वाले बयान को लेकर नहीं, बल्कि गुरुवार देर रात शहर के दिल्ली रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप पर किए गए उत्पात और पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में की गई है। बताया गया कि राणा अपने 7-8 साथियों के साथ वहां शराब के नशे में हंगामा कर रहा था और कर्मचारियों को धमका रहा था।

पीआरवी टीम पर राणा का हमला, पुलिसकर्मियों को पीटा

सूचना मिलते ही पुलिस की पीआरवी टीम मौके पर पहुँची, लेकिन राणा ने न सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों से बदसलूकी की, बल्कि हाथापाई करते हुए उन्हें धक्का-मुक्की में भी लपेट लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, राणा पूरी तरह आक्रामक था और लगातार पुलिस टीम को चुनौती देता रहा। स्थिति बिगड़ती देख पास की पुलिस यूनिटों को मौके के लिए रवाना किया गया।

पिस्टल छीनने की कोशिश से बढ़ा मामला

जब लाइनपार चौकी इंचार्ज शिव कुमार वशिष्ठ अपनी टीम के साथ पहुंचे, तो राणा ने उन पर भी हमला बोलने में देर नहीं लगाई। हद तब हो गई जब उसने चौकी इंचार्ज की सर्विस पिस्टल छीनने की कोशिश की। यह कृत्य बेहद गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि किसी अधिकारी के हथियार पर हाथ डालना सीधे कानून-व्यवस्था को चुनौती है। पुलिस ने अतिरिक्त फोर्स बुलाई, लेकिन हालात गर्माते देख राणा और उसके साथी मौके से भाग निकले।

विवादित वीडियो ने पहले ही बढ़ा रखा था तनाव

याद दिला दें कि 19 जुलाई को योगेंद्र राणा ने एक वीडियो जारी कर सपा सांसद इकरा हसन पर बेहद अभद्र और निजी टिप्पणी की थी। वीडियो में वह खुद को इकरा से कम खूबसूरत नहीं बताता दिखा था और उनसे निकाह करने की इच्छा भी व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, उसने ‘निकाह कबूल है’ का नारा तीन बार लगाकर बयान को और उकसावे वाला बना दिया था। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और राजनीतिक हलकों में बवाल खड़ा कर गया था।

पुराने विवाद भी आए सामने

योगेंद्र राणा खुद को करणी सेना का उपाध्यक्ष बताता है और राजनीतिक रूप से मुरादाबाद की कुंदरकी सीट के भाजपा विधायक ठाकुर रामवीर सिंह का करीबी माना जाता है। जमीन कब्जा, धमकी और विवादित बयानों को लेकर उस पर पहले भी कई शिकायतें और एफआईआर दर्ज थीं, लेकिन गिरफ्तारी कभी नहीं हुई। पेट्रोल पंप पर गुंडई, पुलिसकर्मियों पर हमला और पिस्टल छीनने की कोशिश ने आखिरकार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की राह खोल दी।

Published on:

06 Dec 2025 08:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / इकरा हसन से निकाह कबूल… बोलकर चर्चा में आया करणी सेना नेता गिरफ्तार, मुरादाबाद में पेट्रोलपंप पर सरेआम की गुंडई

