देवर संग अवैध संबंध का खूनी अंजाम: पत्नी ने रची पति की हत्या की साजिश, प्यार को बचाने के लिए चली ये चाल

पुलिस जांच में सामने आया कि महिला अपने प्रेमी चचेरे देवर से शादी करना चाहती थी, लेकिन पति रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर पति को खत्म करने का फैसला किया। वारदात से दो दिन पहले महिला अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके चली गई, ताकि हत्या के दौरान घर पर कोई न हो और शक भी उस पर न आए।