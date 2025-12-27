छह साल की मासूम से हैवानियत: मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ आसिम, पहले भी कर चुका है ऐसी वारदात

Moradabad Crime News: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अगवानपुर मोहल्ले में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोपी आसिम को पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।