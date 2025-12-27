छह साल की मासूम से हैवानियत: मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ आसिम, पहले भी कर चुका है ऐसी वारदात

छह साल की मासूम से हैवानियत | Photo Video Grab
Moradabad Crime News: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के अगवानपुर मोहल्ले में छह साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। आरोपी आसिम को पुलिस ने शुक्रवार देर रात मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बृहस्पतिवार की शाम बच्ची को उसकी चाची ने बाजार से पान लाने भेजा था। इसी दौरान रास्ते में मोहल्ले का ही रहने वाला आरोपी आसिम बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया।
आरोप है कि आरोपी बच्ची को एक खंडहर में ले गया, जहां गड्ढे के भीतर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के बाद बच्ची रोती-बिलखती हुई घर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसे सुनकर पूरा परिवार सन्न रह गया।
घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने बाजार में आरोपी को पकड़ लिया और उसकी पिटाई की। हालांकि, आरोपी के परिजन मौके पर पहुंच गए और उसे छुड़ाकर ले गए। जाते-जाते आरोपी ने पीड़िता के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी।
घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। सिविल लाइंस थाना पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही थी। मामला गंभीर होने के चलते पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए थे।
शुक्रवार रात पुलिस टीम इस्लामनगर रोड पर चेकिंग कर रही थी, तभी बाइक से आता हुआ एक संदिग्ध दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी बाइक मोड़कर रामगंगा नदी की ओर कच्चे रास्ते पर भागने लगा।
कच्चे रास्ते पर बाइक रेत में फिसल गई, जिसके बाद आरोपी बाइक छोड़कर भागा और पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी और वह मौके पर ही गिर पड़ा।
घायल अवस्था में पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी आसिम को गिरफ्तार कर लिया। उसे तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है।
पुलिस के अनुसार आरोपी आसिम पहले भी एक अन्य बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल जा चुका है। उसका आपराधिक इतिहास सामने आने के बाद पुलिस अब उससे गहन पूछताछ कर रही है।
