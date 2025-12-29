बेटा नहीं जनने की सज़ा! ससुरालियों ने विवाहिता को जिंदा जलाया, लपटों में घिरी महिला मदद को घर से बाहर भागी

Woman burnt alive Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटा न होने के कारण ससुरालियों ने एक विवाहिता को जिंदा जला दिया। आग की लपटों में घिरी महिला चीखते-चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाती घर से बाहर दौड़ पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक महिला करीब 60 प्रतिशत तक झुलस चुकी थी।