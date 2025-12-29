बेटा नहीं जनने की सज़ा! ससुरालियों ने विवाहिता को जिंदा जलाया, लपटों में घिरी महिला मदद को घर से बाहर भागी

ससुरालियों ने विवाहिता को जिंदा जलाया | AI Generated Image
Woman burnt alive Moradabad: यूपी के मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां बेटा न होने के कारण ससुरालियों ने एक विवाहिता को जिंदा जला दिया। आग की लपटों में घिरी महिला चीखते-चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाती घर से बाहर दौड़ पड़ी। आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक महिला करीब 60 प्रतिशत तक झुलस चुकी थी।
घटना के बाद आरोपी ससुराल वाले विवाहिता को गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मायके पक्ष के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और झुलसी महिला को तत्काल एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पीड़िता की पहचान नीशू सक्सेना के रूप में हुई है। जनपद संभल के थाना कुढ़फतेहगढ़ क्षेत्र के गांव बेरनी निवासी चंद्रपाल ने अपनी बेटी नीशू की शादी करीब 15 साल पहले मुरादाबाद के आदर्श गली निवासी गौरव सक्सेना के साथ की थी। शादी के बाद नीशू ने चार बेटियों को जन्म दिया, जिनमें से एक बेटी की बीमारी के चलते मौत हो चुकी है।
आरोप है कि बेटा न होने के कारण ससुराल वाले नीशू को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। आए दिन इसी बात को लेकर पति और ससुरालियों के साथ उसका विवाद होता था। रविवार सुबह भी इसी मुद्दे को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई, जो बाद में खौफनाक घटना में बदल गई।
परिजनों के अनुसार, विवाद के दौरान ससुरालियों ने नीशू पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। आग की लपटों में घिरी नीशू किसी तरह खुद को बचाने के लिए घर से बाहर निकली और मदद के लिए चीखती रही। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग बुझाई।
सूचना मिलने पर मझोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने पीड़िता के पिता की तहरीर पर पति गौरव सक्सेना, सास रानी, ननद ऊषा, पूजा, चम्पा और अशोक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
मझोला थाना प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी गई है। फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
