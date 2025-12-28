UP Weather: यूपी में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड का कहर: 45 जिलों में घना कोहरा, 18 में विजिबिलिटी शून्य

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बिजनौर सहित प्रदेश के 45 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। इनमें से 18 जिलों में दृश्यता शून्य तक पहुंच गई है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर वाहन बेहद धीमी रफ्तार से चल रहे हैं और कई जगह सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। ओस की बूंदें बारिश जैसी गिर रही हैं, जिससे गलन और ठंड और ज्यादा बढ़ गई है।