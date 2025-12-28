Schools Closed: शीतलहर का कहर, मुरादाबाद में कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, DM का बड़ा फैसला

Moradabad Schools Closed: मुरादाबाद जिले में लगातार जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाने से सड़क यातायात के साथ-साथ स्कूली बच्चों की आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है। बीते कई दिनों से सुबह लगभग 10 से 11 बजे तक कोहरे की घनी परत छाई रहती है, जिससे ठिठुरन और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है।