Schools Closed: शीतलहर का कहर, मुरादाबाद में कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, DM का बड़ा फैसला

मुरादाबाद में कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद
Moradabad Schools Closed: मुरादाबाद जिले में लगातार जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाने से सड़क यातायात के साथ-साथ स्कूली बच्चों की आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है। बीते कई दिनों से सुबह लगभग 10 से 11 बजे तक कोहरे की घनी परत छाई रहती है, जिससे ठिठुरन और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है।
मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 29 दिसंबर 2025 को जिले भर में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश सभी बोर्डों के अंतर्गत आने वाले सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अत्यधिक ठंड, शीतलहर और कोहरे के चलते स्कूली बच्चों का सुबह घर से निकलना उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती फैसला लिया गया है।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मौसम की स्थिति के अनुसार आगे भी स्कूल संचालन को लेकर आवश्यक निर्णय समय-समय पर जारी किए जाएंगे। यदि ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रहती है, तो छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सतर्क रहें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें।
मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में भी मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे से राहत के आसार कम हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।
