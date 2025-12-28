28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

Schools Closed: शीतलहर का कहर, मुरादाबाद में कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, DM का बड़ा फैसला

Schools Closed: शीतलहर और घने कोहरे के चलते मुरादाबाद में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जिलाधिकारी ने 29 दिसंबर 2025 को कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 28, 2025

moradabad schools closed due to cold wave dm order class 1 to 8

मुरादाबाद में कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद | Image Source - Pinterest

Moradabad Schools Closed: मुरादाबाद जिले में लगातार जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय दृश्यता बेहद कम हो जाने से सड़क यातायात के साथ-साथ स्कूली बच्चों की आवाजाही भी जोखिम भरी हो गई है। बीते कई दिनों से सुबह लगभग 10 से 11 बजे तक कोहरे की घनी परत छाई रहती है, जिससे ठिठुरन और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ गई है।

डीएम अनुज सिंह का सख्त आदेश

मौसम की गंभीर स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी अनुज सिंह ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। डीएम ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 29 दिसंबर 2025 को जिले भर में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश सभी बोर्डों के अंतर्गत आने वाले सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

बच्चों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिकता

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि छोटे बच्चों की सेहत और सुरक्षा जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अत्यधिक ठंड, शीतलहर और कोहरे के चलते स्कूली बच्चों का सुबह घर से निकलना उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती फैसला लिया गया है।

मौसम सामान्य होने तक जारी रह सकती है सख्ती

प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि मौसम की स्थिति के अनुसार आगे भी स्कूल संचालन को लेकर आवश्यक निर्णय समय-समय पर जारी किए जाएंगे। यदि ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रहती है, तो छुट्टियों की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अभिभावकों से अपील की गई है कि वे बच्चों को ठंड से बचाने के लिए सतर्क रहें और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करें।

जिले में शीतलहर का अलर्ट जारी

मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में भी मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में शीतलहर और घने कोहरे से राहत के आसार कम हैं। न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है। ऐसे में प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 07:46 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / Schools Closed: शीतलहर का कहर, मुरादाबाद में कल कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, DM का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Weather: यूपी में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड का कहर: 45 जिलों में घना कोहरा, 18 में विजिबिलिटी शून्य

up weather alert severe cold wave dense fog 45 districts imd warning
मुरादाबाद

छह साल की मासूम से हैवानियत: मुठभेड़ में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ आसिम, पहले भी कर चुका है ऐसी वारदात

Brutality against six year old innocent in moradabad Asim arrested
मुरादाबाद

उधारी, गाली और शराब… फिर कत्ल: बिजनौर में दोस्ती का खून, पत्नी पर टिप्पणी से भड़का आरोपी गिरफ्तार

friend murdered over obscene comment on wife bijnor murder
मुरादाबाद

School Closed: 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टियां… बीएसए ने जारी किए आदेश; दो दिन तक घने कोहरे का अलर्ट जारी

weather update coldest day fog alert up schools closed trains delayed
मुरादाबाद

UP Roadways Vacancy: भारी वाहन लाइसेंस वालों के लिए सुनहरा मौका, मुरादाबाद रोडवेज में 300 चालकों की भर्ती!

up roadways Vacancy moradabad driver recruitment heavy vehicle license
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.