उधारी, गाली और शराब… फिर कत्ल: बिजनौर में दोस्ती का खून, पत्नी पर टिप्पणी से भड़का आरोपी गिरफ्तार

Bijnor Murder Case: बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में 21 दिसंबर को हुई एक युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतक का पुराना दोस्त निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या की वजह पैसे का विवाद और पत्नी पर की गई अश्लील टिप्पणी बताई है।