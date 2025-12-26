26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

मुरादाबाद

उधारी, गाली और शराब… फिर कत्ल: बिजनौर में दोस्ती का खून, पत्नी पर टिप्पणी से भड़का आरोपी गिरफ्तार

Bijnor News: यूपी के बिजनौर में पत्नी पर अश्लील टिप्पणी और पैसे के विवाद से नाराज एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। निर्माणाधीन बाईपास के पास मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 26, 2025

friend murdered over obscene comment on wife bijnor murder

उधारी, गाली और शराब… फिर कत्ल | Image Source - Bijnor Police

Bijnor Murder Case: बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में 21 दिसंबर को हुई एक युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी कोई और नहीं, बल्कि मृतक का पुराना दोस्त निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में हत्या की वजह पैसे का विवाद और पत्नी पर की गई अश्लील टिप्पणी बताई है।

बाईपास किनारे मिला था खून से सना शव

21 दिसंबर की देर शाम हरिद्वार-काशीपुर हाईवे पर निर्माणाधीन जलालाबाद बाईपास के पास एक व्यक्ति का रक्तरंजित शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। गश्त पर निकली पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच में मृतक की पहचान देहरादून निवासी सुरेंद्र सिंह पुत्र स्वर्गीय मगन सिंह के रूप में हुई।

भाई की तहरीर पर दर्ज हुआ मुकदमा

मृतक के भाई सतपाल सिंह ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ नजीबाबाद थाने में तहरीर दी थी। गंभीर मामले को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने हत्याकांड के खुलासे के लिए तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया, जिन्हें तकनीकी और मैनुअल जांच में लगाया गया।

दोस्ती के पीछे छिपा था खून का खेल

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी संदीप पुत्र स्वर्गीय इंद्रेज निवासी डालनवाला, देहरादून को गिरफ्तार किया। आरोपी देहरादून सचिवालय में आउटसोर्सिंग के जरिए सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि मृतक सुरेंद्र से उसकी वर्षों पुरानी दोस्ती थी।

पैसे का दबाव और पत्नी पर आपत्तिजनक टिप्पणी

आरोपी संदीप ने बताया कि उसने सुरेंद्र से करीब 70 से 80 हजार रुपये उधार लिए थे। सुरेंद्र लगातार पैसे वापस मांग रहा था और इसी दौरान वह संदीप की पत्नी को लेकर अश्लील टिप्पणियां करने लगा। इसी बात ने संदीप को अंदर से तोड़ दिया और वह बदले की भावना में आ गया।

शराब के बहाने सुनसान जगह ले जाकर कत्ल

आरोपी ने हत्या की योजना बनाकर सुरेंद्र को मंडावली बुलाया। दोनों मोटरसाइकिल से निर्माणाधीन हाईवे पर एक सुनसान स्थान पर पहुंचे, जहां शराब पी गई। नशे की हालत का फायदा उठाकर संदीप ने ईंट से ताबड़तोड़ वार कर सुरेंद्र की मौके पर ही हत्या कर दी।

खून साफ करते वक्त पहुंची पुलिस

हत्या के बाद आरोपी अपनी जैकेट पर लगे खून को साफ करने की कोशिश कर रहा था, तभी गश्त कर रही पुलिस टीम वहां पहुंच गई। पुलिस को देखकर आरोपी घबरा गया और अपनी जैकेट वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने सुराग जुटाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।

एसपी सिटी ने दी जानकारी

घटना का खुलासा करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और हत्या में प्रयुक्त साक्ष्यों को बरामद किया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

26 Dec 2025 09:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / उधारी, गाली और शराब… फिर कत्ल: बिजनौर में दोस्ती का खून, पत्नी पर टिप्पणी से भड़का आरोपी गिरफ्तार

