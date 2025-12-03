UP Weather: यूपी में अगले 24 घंटे में तेजी से गिरेगा तापमान, शीतलहर से बढ़ेगी सर्दी; कई जिलों में IMD का अलर्ट जारी

बढ़ती ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को रात और सुबह के समय विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। खासकर हृदय रोगियों और उच्च रक्तचाप (BP) के मरीजों को सुबह जल्दी घर से बाहर निकलने से बचने और धूप निकलने के बाद ही बाहर जाने की सलाह दी गई है। इससे होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए लोगों से गर्म कपड़े पहनने और आवश्यक होने पर ही सुबह के समय बाहर निकलने का आग्रह किया गया है।