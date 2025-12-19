बिन ब्याही युवती बनी मां का आरोप: ट्रेनी सिपाही से रिश्ते के बाद जन्मा बच्चा, अब दोबारा होगा डीएनए टेस्ट

UP News Hindi: यूपी के मुरादाबाद की रहने वाली एक युवती द्वारा बिन ब्याही मां बनने के बाद सामने आए मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवती का आरोप है कि अमरोहा जिले के डिडौली क्षेत्र निवासी एक ट्रेनी सिपाही से उसके पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध थे। इसी रिश्ते के दौरान वह गर्भवती हुई और बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया। मामला अब पुलिस जांच और डीएनए परीक्षण तक पहुंच गया है।