यूपी की 128 सीटों पर कुर्मी समीकरण की सियासी चाल: ‘पंकज चौधरी दांव’ से अनुप्रिया पटेल से लेकर सपा तक क्यों बढ़ी बेचैनी

देश में 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना न होने के कारण कुर्मी समाज की आबादी के आंकड़े अनुमान पर आधारित हैं। 2001 में यूपी सरकार की हुकुम सिंह कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य में कुर्मी/पटेल समाज की हिस्सेदारी करीब 7.4% मानी गई थी। 2025 में यूपी की अनुमानित आबादी करीब 25 करोड़ होने के आधार पर कुर्मी समाज की संख्या 1.75 से 2 करोड़ के बीच आंकी जाती है। यही कारण है कि प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 128 सीटों पर कुर्मी वोटर प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जबकि 48 से 50 सीटों पर वे निर्णायक स्थिति में रहते हैं।