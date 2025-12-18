सर्दी का रिकॉर्ड टूटा: कोहरे में डूबा पश्चिमी यूपी, अमरोहा से मुरादाबाद तक जनजीवन ठप; ठंड के चलते स्कूल बंद

कड़ाके की ठंड को देखते हुए रामपुर जिले में कक्षा आठ तक के स्कूलों में 20 दिसंबर तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। रामपुर के डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने मौसम विभाग के अलर्ट के मद्देनजर यह निर्णय लिया है। अब जिले के स्कूल 22 दिसंबर को खुलेंगे। वहीं मुरादाबाद और संभल में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। संभल की बीएसए अलका शर्मा ने भी कक्षा आठ तक के स्कूलों का संचालन सुबह दस बजे से दोपहर तीन बजे तक करने के आदेश जारी किए हैं।