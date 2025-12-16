मुरादाबाद में गरजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, बुलडोजर से लेकर योगी सरकार तक पर साधा निशाना; SIR पर कही ये बड़ी बात

Ajay rai attack on sir yogi government: उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में SIR अभियान को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान बिना तैयारी और जल्दबाज़ी में चलाया जा रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों को मानसिक और प्रशासनिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अजय राय ने दावा किया कि अभियान से जुड़े दबाव के चलते अब तक 17 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, जो सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है।