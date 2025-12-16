मुरादाबाद में गरजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, बुलडोजर से लेकर योगी सरकार तक पर साधा निशाना; SIR पर कही ये बड़ी बात

मुरादाबाद में गरजे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष | Image Source - 'X' @IANS
Ajay rai attack on sir yogi government: उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में SIR अभियान को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह अभियान बिना तैयारी और जल्दबाज़ी में चलाया जा रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों को मानसिक और प्रशासनिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। अजय राय ने दावा किया कि अभियान से जुड़े दबाव के चलते अब तक 17 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं, जो सरकार की संवेदनहीनता और प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोलते हुए अजय राय ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर बुलडोजर को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना उचित सुनवाई के लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जिससे गरीब, मजदूर और अल्पसंख्यक वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हो रहा है। अजय राय ने इसे न्याय नहीं बल्कि भय और दमन की राजनीति करार दिया।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा सरकार समाज को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता का इस्तेमाल चुनिंदा वर्गों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, जबकि आम जनता के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। अजय राय ने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर किया जा रहा है और असहमति की आवाज़ों को दबाया जा रहा है।
पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए अजय राय ने कहा कि नेहरू जी ने देश को मजबूत लोकतांत्रिक आधार दिया, लेकिन मौजूदा सरकार उनके योगदान का एक अंश भी निभाने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि आज संविधान और संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो देश के भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है।
घुसपैठ के मुद्दे पर बोलते हुए अजय राय ने बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, “सबसे ज्यादा घुसपैठिये तो RSS में हैं। अगर सच में सरकार घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है, तो एक बार सभी संघ कार्यालयों की जांच कराए। सबसे ज्यादा घुसपैठिये वहीं मिलेंगे और उन सभी को देश से बाहर किया जाना चाहिए।” अजय राय के इस बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है।
अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ का मुद्दा उठाने से पहले सरकार को यह बताना चाहिए कि अब तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ऐसे में केवल बयान देकर जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर विधानसभा और संसद तक संघर्ष करती रहेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों से त्रस्त हो चुकी है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी।
