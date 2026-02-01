यूपी में मौसम का दोहरा वार: बारिश-ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी जारी

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर में बारिश के साथ ओले गिरने की प्रबल संभावना है। इन क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर, उन्नाव और रायबरेली में मेघगर्जन के साथ वज्रपात का खतरा जताया गया है। प्रशासन ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है।