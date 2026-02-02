UPSC छात्र की निर्मम हत्या! किताबों से चिता सजाई, शराब-घी डालकर जलाई लाश; गर्लफ्रेंड निकली मास्टरमाइंड की साथी

जांच में पता चला कि रामकेश वहां अकेला नहीं रहता था। उसके साथ उसकी लिव-इन पार्टनर अमृता चौहान रहती थी। अमृता चौहान (21) ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप और उसके दोस्त संदीप के साथ मिलकर मर्डर की प्लानिंग की। अमृता फोरेंसिक साइंस की छात्रा है और उसने अपराध को “हादसा” दिखाने के तरीके क्राइम वेब-सीरीज देखकर सीखे। इसके बाद जब इनके फोन ट्रेस किए गए तो सभी के फोन स्विच ऑफ मिले। इसके बाद पुख्ता हो गया कि ये हादसा नहीं हत्या है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए सभी को एक-एक करके गिरफ्तार कर लिया।