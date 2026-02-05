UP Weather: पछुआ हवाओं ने बढ़ाई कंपकंपी, यूपी में कोहरे और ठंड का डबल अटैक; जानें अगले 7 दिनों का मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब हवाओं की दिशा पूरी तरह बदल चुकी है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ठंडी पछुआ हवाएं सीधे पहाड़ों से मैदानों की ओर आ रही हैं। इन हवाओं के कारण अगले तीन दिनों के भीतर रात के तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिन में भले ही धूप दिखाई दे, लेकिन तेज सर्द हवाओं के चलते धूप का असर कमजोर रहेगा और लोगों को दिन में भी ठिठुरन महसूस होगी।