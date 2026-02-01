सहेली बनी हमसफर ! बुआ के घर पनपा प्यार, परिवार की परवाह किए बिना रचाई शादी

यह पूरा मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है । यहां की रहने वाली एक युवती करीब एक साल पहले रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र में अपनी रिश्ते की बुआ के घर गई थी। वहीं उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी युवती से हुई। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। केवल पांच दिनों में दोनों के बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि साथ जीने-मरने और शादी करने की कसमें खा ली