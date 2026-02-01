4 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

सहेली बनी हमसफर ! बुआ के घर पनपा प्यार, परिवार की परवाह किए बिना रचाई शादी

Moradabad News : मुरादाबाद में दो युवतियों ने समाज और परिवार की बंदिशें तोड़कर शादी रचा ली। सुरक्षा की मांग को लेकर खुद थाने पहुंचीं, कोर्ट में दर्ज हुए बयान।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Ravendra Mishra

Feb 04, 2026

मुरादाबाद में दो युवतियों ने परिवार से बगावत कर रचाई शादी

मुरादाबाद में दो युवतियों ने परिवार से बगावत कर रचाई शादी ,फोटो सोर्स -AI

Moradabad News : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से प्यार और बगावत का एक मामला सामने आया है, जिसने पुलिस प्रशासन और परिजनों के होश उड़ा दिए हैं। यहां समाज और परिवार की बंदिशों को तोड़ते हुए दो युवतियों ने एक-दूसरे के साथ सात फेरे लेकर शादी रचा ली। मामला तब खुला जब दोनों युवतियां अपनी सुरक्षा की गुहार लेकर खुद थाने पहुंच गई।

बुआ के घर से शुरू हुआ था प्यार का सिलसिला

यह पूरा मामला मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है । यहां की रहने वाली एक युवती करीब एक साल पहले रामपुर जिले के टांडा क्षेत्र में अपनी रिश्ते की बुआ के घर गई थी। वहीं उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी युवती से हुई। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। केवल पांच दिनों में दोनों के बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि साथ जीने-मरने और शादी करने की कसमें खा ली

घर से भागकर रचाई शादी, फिर पहुंचीं थाने

31 जनवरी की सुबह दोनों युवतियां अपने-अपने घर से अचानक लापता हो गई। मुरादाबाद की युवती के परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए थाने में मामला दर्ज करवाया। जिसके बाद पुलिस ने युवतियों की तलाश शुरू कर दी, लेकिन सोमवार को दोनों युवतियां शादी रचाकर खुद थाने पहुंच गई। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे बालिग हैं और अपनी मर्जी से साथ रहना चाहती हैं।

परिजनों की मिन्नतें नाकाम, जिद पर अड़ीं युवतियां

जैसे ही युवतियों के थाने पहुंचने की जानकारी मिली , परिजन जल्दी- जल्दी में थाने पहुंचे और युवतियों को काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन युवतियां अपने परिवार से बात करने तक से इनकार कर दिया। युवतियों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की।

कोर्ट में दर्ज हुए बयान

भगतपुर थाना क्षेत्र की मानपुर चौकी के प्रभारी जयवीर सिंह ने बताया कि युवतियों को काफी समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब वे नहीं मानीं तो उन्हें सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। मंगलवार को दोनों को कोर्ट में पेश किया गया जहां उनके बयान दर्ज कराए गए हैं। अब इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

कफन के नाम पर 3 हजार रुपये की मांग: पैसे नहीं दिए तो नग्न ही दे दी लाश; वीडियो वायरल
नोएडा
पैसे न देने पर स्टाफ ने शव को बिना कपड़ा ढंके सौंप दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

04 Feb 2026 07:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / सहेली बनी हमसफर ! बुआ के घर पनपा प्यार, परिवार की परवाह किए बिना रचाई शादी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सामूहिक विवाह योजना में घोटाला: मुरादाबाद में दुल्हनों को पाजेब-बिछुआ तक नहीं मिले, अधिकारियों पर कार्रवाई..

moradabad mass marriage scheme corruption
मुरादाबाद

रात के सन्नाटे में थाने पहुंचीं दो युवतियां, बोलीं- हम पति-पत्नी हैं, अब कोई जुदा नहीं कर सकता

moradabad two girls reach police station love case
मुरादाबाद

यूपी में मौसम का दोहरा वार: बारिश-ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट, कई जिलों में चेतावनी जारी

Rain Alert: Western disturbance may cause rain today
मुरादाबाद

युवतियों के सहारे चला रहा था गांजा तस्करी: मुरादाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 26 किलो नशा बरामद

moradabad interstate ganja smuggling bust
मुरादाबाद

UPSC छात्र की निर्मम हत्या! किताबों से चिता सजाई, शराब-घी डालकर जलाई लाश; गर्लफ्रेंड निकली मास्टरमाइंड की साथी

delhi crime news, delhi Gandhi vihar upsc student murder, Delhi live-in partner murder case, Delhi police, live-in partner murder in Delhi, Ramkesh Meena Murder Case, Ramkesh Meena murder case in Delhi, upsc aspirant murder delhi, UPSC aspirant Ramkesh Meena, upsc student 15 obscene videos, upsc student murder update
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.