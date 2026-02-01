युवतियों के सहारे चला रहा था गांजा तस्करी: मुरादाबाद में अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़, 26 किलो नशा बरामद

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि नागफनी पुलिस को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर क्षेत्र में नशे की बड़ी खेप सप्लाई करने के लिए पहुंचे हैं। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सुनील कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत इलाके की घेराबंदी की और बंगला गांव चौराहे से कैंप चौकी की ओर जाने वाले रास्ते पर सघन चेकिंग शुरू कर दी। पुलिस की सतर्कता के चलते वहां खड़ी एक युवती और उसके दो साथियों को शक के आधार पर रोका गया।