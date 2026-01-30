UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक: फरवरी की शुरुआत में बारिश के आसार, प्रशासन अलर्ट मोड पर

घने कोहरे के चलते यमुना, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रात और सुबह के समय यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। खराब दृश्यता के कारण लखनऊ और दिल्ली रूट की कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल सकती हैं। वाहन चालकों से कहा गया है कि फॉग लाइट का उपयोग करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाएं।