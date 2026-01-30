30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

मुरादाबाद

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक: फरवरी की शुरुआत में बारिश के आसार, प्रशासन अलर्ट मोड पर

UP Weather: उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है, जहां 22 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 1 फरवरी से नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश के आसार जताए गए हैं।

2 min read
मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 30, 2026

up weather update fog alert rain western disturbance

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक | AI Generated Image

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में घने कोहरे को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। शनिवार तक सुबह और रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की संभावना जताई गई है।

कोहरे के चलते सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ सकता है, वहीं आम जनजीवन भी प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और जरूरी होने पर पूरी सावधानी बरतने की अपील की है।

22 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, विजिबिलिटी शून्य के करीब

मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज और कुशीनगर में भीषण कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में सुबह के समय दृश्यता शून्य या बेहद कम रह सकती है, जिससे वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत होगी।

बड़े शहरों पर भी धुंध की चादर, जनजीवन प्रभावित

राजधानी लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज जैसे प्रमुख शहरों में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। बुंदेलखंड के झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जैसे जिलों में भी धुंध का असर साफ दिखाई देगा। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों और लंबी दूरी के यात्रियों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

1 फरवरी से नया पश्चिमी विक्षोभ, बारिश के फिर आसार

मौसम विभाग के अनुसार 1 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर पश्चिमी और मध्य यूपी के कई जिलों में देखने को मिल सकता है। नोएडा, गाजियाबाद और आगरा समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इससे तापमान में गिरावट आ सकती है और ठंड का असर और तेज हो सकता है।

यातायात पर असर

घने कोहरे के चलते यमुना, आगरा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रात और सुबह के समय यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। खराब दृश्यता के कारण लखनऊ और दिल्ली रूट की कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल सकती हैं। वाहन चालकों से कहा गया है कि फॉग लाइट का उपयोग करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाएं।

Published on:

30 Jan 2026 12:35 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक: फरवरी की शुरुआत में बारिश के आसार, प्रशासन अलर्ट मोड पर
