1700 किलोमीटर के सफर में नशे की भारी खेप पकड़ी गई, पुलिस ने ट्रक और तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि उड़ीसा से मुरादाबाद तक का सफर लगभग 1700 किलोमीटर लंबा है। इस दौरान तस्करों ने कई राज्यों की सीमाएं पार कीं, दर्जनों टोल प्लाजा से गुजरते हुए कई ढाबों पर रुके, लेकिन किसी भी जगह चेकिंग नहीं हुई। यह बात सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर सवाल खड़ा करती है।