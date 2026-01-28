28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

पश्चिमी विक्षोभ का नया असर: यूपी में लुढ़केगा पारा, कोहरे और ओलावृष्टि का डबल अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश में बारिश के बाद मौसम ने करवट ले ली है। तापमान में गिरावट, गलन और घने कोहरे के साथ आने वाले दिनों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 28, 2026

up weather rain cold fog alert january

कोहरे और ओलावृष्टि का डबल अलर्ट | Image - Pinterest

UP Weather Rain: उत्तर प्रदेश में मौसम के उतार-चढ़ाव ने एक बार फिर आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मंगलवार की सुबह सर्द हवा और हल्की धुंध के साथ हुई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कुछ ही घंटों बाद कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसने तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज कराई। सड़कों पर आवाजाही से लेकर बाजारों तक, हर जगह लोग बदलते मौसम के असर से जूझते नजर आए।

पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री से बढ़ी नमी और ठंड

मौसम विभाग के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर से गुजरते हुए एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ मंगलवार को उत्तर प्रदेश में प्रभावी हुआ। हवा की दिशा में बदलाव और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण गलन कुछ समय के लिए कम महसूस हुई, लेकिन दोपहर के बाद बारिश और तेज हवाओं ने ठंड को और तीखा कर दिया। कई शहरों में बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई।

तापमान में तेज गिरावट, सर्द दिन जैसी स्थिति

लगातार बारिश और ओले गिरने के कारण दिन के तापमान में करीब 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जिससे दिन में भी लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बादलों की वजह से धूप निकलने में देरी हुई और पूरे दिन ठंडक बनी रही।

आज से मौसम साफ होने की उम्मीद, पर ठंड बरकरार

मौसम विभाग का अनुमान है कि बुधवार से बारिश का सिलसिला धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकता है और दोपहर तक कई इलाकों में आसमान साफ होने की संभावना है। हालांकि, तराई और निचले क्षेत्रों में सुबह और देर शाम हल्की बारिश या फुहारें पड़ सकती हैं। साफ मौसम के बावजूद पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएं ठंड को बनाए रखेंगी।

रात के तापमान में बड़ी गिरावट का अलर्ट

ओलावृष्टि और बारिश के बाद पहाड़ी इलाकों से आने वाली बर्फीली हवाओं के कारण अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में तीन से पांच डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। कुछ स्थानों पर रात का तापमान दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इससे सुबह और देर रात के समय गलन और कंपकंपी बढ़ सकती है।

कोहरे की दस्तक, दृश्यता पर असर

मौसम विभाग के अनुसार 29 और 30 जनवरी की सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छा सकता है। खासकर तराई और खुले ग्रामीण इलाकों में दृश्यता कम होने की संभावना है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने और धीमी गति से यात्रा करने की सलाह दी है।

फिर लौटेगी बारिश, नए पश्चिमी विक्षोभ की तैयारी

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 30 जनवरी की रात को पहाड़ों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर 31 जनवरी की देर रात से मैदानी इलाकों में दिखने लगेगा। ऐसे में एक और दो फरवरी को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मध्यम से तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि के आसार हैं, जिससे ठंड का दौर और लंबा खिंच सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 11:18 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / पश्चिमी विक्षोभ का नया असर: यूपी में लुढ़केगा पारा, कोहरे और ओलावृष्टि का डबल अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Rain: मुरादाबाद-संभल से अमरोहा तक बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ हो रही बारिश

up rain alert moradabad sambhal amroha
मुरादाबाद

मुरादाबाद में कुमार विश्वास का बयान: शंकराचार्य विवाद पर बोले- मर्यादा और संवेदनशीलता सबसे बड़ी जिम्मेदारी

kumar vishwas moradabad shankaracharya row
मुरादाबाद

Republic Day: तिरंगे की शान में झूमा मुरादाबाद मंडल; परेड, पदक और देशभक्ति से गूंजा गणतंत्र दिवस समारोह

moradabad republic day police honour
मुरादाबाद

UP Rains: यूपी में फिर बदलेगा मौसम, 6 डिग्री तक लुढ़केगा तापमान, कोहरा और बारिश बढ़ाएंगे ठंड का असर

Heavy rains in Ratlam, Mandsaur and other places in MP
मुरादाबाद

मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे पद्मश्री के लिए चुना जाएगा – चिरंजी लाल यादव

मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.