पश्चिमी विक्षोभ का नया असर: यूपी में लुढ़केगा पारा, कोहरे और ओलावृष्टि का डबल अलर्ट

UP Weather Rain: उत्तर प्रदेश में मौसम के उतार-चढ़ाव ने एक बार फिर आम जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। मंगलवार की सुबह सर्द हवा और हल्की धुंध के साथ हुई, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हुआ। कुछ ही घंटों बाद कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जिसने तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज कराई। सड़कों पर आवाजाही से लेकर बाजारों तक, हर जगह लोग बदलते मौसम के असर से जूझते नजर आए।