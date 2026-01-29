मौसम की मार से किसानों पर संकट, तेज हवा और बारिश ने सरसों-आलू की फसल को किया तबाह

तेज हवा और बारिश का असर सिर्फ सरसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आलू की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। कई खेतों में पानी भरने से आलू की खुदाई में दिक्कतें बढ़ गई हैं और उपज के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम जल्द सामान्य नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा।