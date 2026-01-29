29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मौसम की मार से किसानों पर संकट, तेज हवा और बारिश ने सरसों-आलू की फसल को किया तबाह

Moradabad Crop Damag: यूपी के मुरादाबाद में तेज हवा और बारिश से सरसों व आलू की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की जा रही है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 29, 2026

moradabad crop damage mustard potato rain

बारिश ने सरसों-आलू की फसल को किया तबाह | AI Generated Image

Mustard Potato Loss: मुरादाबाद और आसपास के ग्रामीण इलाकों में बीते कुछ दिनों से चल रही तेज हवाओं और रुक-रुक कर हो रही बारिश ने किसानों की परेशानी को और गहरा कर दिया है। मंगलवार को अचानक आई आंधी के साथ हुई तेज वर्षा ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया।

सबसे अधिक प्रभाव सरसों की फसल पर पड़ा, जो पूरी तरह फली आ चुकी थी और पकने के बिल्कुल करीब थी। तेज हवा के झोंकों ने कई खेतों में फसल को जमीन पर गिरा दिया, जिससे उत्पादन पर सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

सरसों की अच्छी पैदावार की उम्मीदों पर फिरा पानी

किसानों के अनुसार इस बार सरसों की फसल सामान्य से बेहतर स्थिति में थी और उपज भी अच्छी होने की उम्मीद थी। खेतों में फसल लहलहा रही थी और कटाई की तैयारी का समय नजदीक था। लेकिन अचानक मौसम के बिगड़ने से मेहनत पर पानी फिर गया।

तेज हवाओं के कारण पौधे टूट गए और बारिश से खेतों में नमी बढ़ने के कारण फसल के खराब होने का खतरा भी बढ़ गया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ सकता है।

आलू की फसल को भी हुआ व्यापक नुकसान

तेज हवा और बारिश का असर सिर्फ सरसों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आलू की फसल को भी भारी क्षति पहुंची है। कई खेतों में पानी भरने से आलू की खुदाई में दिक्कतें बढ़ गई हैं और उपज के खराब होने की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि यदि मौसम जल्द सामान्य नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है, जिससे लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा।

किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग

किसानों ने बताया कि इस समय बारिश की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि फसल पकने की अंतिम अवस्था में थी। अचानक मौसम बदलने से उनकी सरसों और आलू दोनों फसलों को भारी नुकसान हुआ है।

उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नुकसान का सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। क्षेत्र के अन्य किसानों ने भी राहत पैकेज और सहायता की अपील करते हुए कहा है कि समय पर मदद मिलने से ही वे इस संकट से उबर पाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 01:38 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मौसम की मार से किसानों पर संकट, तेज हवा और बारिश ने सरसों-आलू की फसल को किया तबाह
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

फिर विवादों में यूट्यूबर उस्मान भारती: सड़क पर मारपीट, ई-रिक्शे पर युवक को थाने ले गए

usman bharati youth fight police action moradabad
मुरादाबाद

1700 किलोमीटर के सफर में नशे की भारी खेप पकड़ी गई, पुलिस ने ट्रक और तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

odisha moradabad cannabis bust
मुरादाबाद

पश्चिमी विक्षोभ का नया असर: यूपी में लुढ़केगा पारा, कोहरे और ओलावृष्टि का डबल अलर्ट

up weather rain cold fog alert january
मुरादाबाद

UP Rain: मुरादाबाद-संभल से अमरोहा तक बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ हो रही बारिश

up rain alert moradabad sambhal amroha
मुरादाबाद

मुरादाबाद में कुमार विश्वास का बयान: शंकराचार्य विवाद पर बोले- मर्यादा और संवेदनशीलता सबसे बड़ी जिम्मेदारी

kumar vishwas moradabad shankaracharya row
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.