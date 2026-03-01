वर्दी पहनने का सपना अधूरा: मुरादाबाद के होनहार बेटे और पिता ने सड़क हादसे में तोड़ा दम, परिवार में मातम

कौसर की शनिवार की पहली पारी में दारोगा भर्ती की परीक्षा थी, जिसे लेकर वह और उसका परिवार बेहद उत्साहित था। एक तरफ बेटा सरकारी नौकरी पाकर परिवार का सहारा बनना चाहता था, तो दूसरी तरफ पिता अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने निकले थे। आज उस घर के दो चिराग एक साथ बुझ गए हैं, जिससे पूरा इलाका सदमे में है। पुलिस अब अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है, लेकिन यह घाव कभी न भरने वाला है।