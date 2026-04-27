दो युवतियों के अटूट प्यार के आगे बेबस नजर आया परिवार: मुरादाबाद में शादी की जिद पर अड़ी सहेलियां!

विवाद बढ़ने पर मामला बिलारी कोतवाली पहुंचा, जहां घंटों तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा। परिजनों को उम्मीद थी कि पुलिस के हस्तक्षेप से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों युवतियों ने अपने दस्तावेज पेश करते हुए खुद को बालिग साबित किया और साफ कहा कि उन्हें अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार है। पुलिस ने भी कानून का हवाला देते हुए परिजनों को समझाया कि वे उनकी इच्छा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते।