UP Rain: मुरादाबाद-संभल से अमरोहा तक बदला मौसम का मिजाज, गरज-चमक के साथ हो रही बारिश

UP Rain Alert News: उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मंगलवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह तक खिली धूप के बीच लोगों को हल्की राहत महसूस हो रही थी, लेकिन करीब 11:30 बजे आसमान में घने बादल छा गए और दोपहर 12:30 बजे के आसपास तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने तापमान में गिरावट ला दी, जिससे सर्दी का असर और बढ़ गया। मौसम विभाग के अनुसार, यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण हुआ है, जिसके चलते अगले 48 घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है।