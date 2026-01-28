28 जनवरी 2026,

बुधवार

मुरादाबाद

फिर विवादों में यूट्यूबर उस्मान भारती: सड़क पर मारपीट, ई-रिक्शे पर युवक को थाने ले गए

Moradabad News: यूट्यूबर उस्मान भारती और उनकी टीम का कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 28, 2026

usman bharati youth fight police action moradabad

फिर विवादों में यूट्यूबर उस्मान भारती | Image Video Grab

Usman Bharti Controversy: यूपी के मुरादाबाद का कैलसा रोड बुधवार को एक बार फिर विवादों का केंद्र बन गया, जब यूट्यूबर उस्मान भारती और उनकी टीम का झगड़ा कुछ युवकों के साथ उग्र रूप ले लिया। विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि उनकी टीम ने एक युवक को पकड़ लिया और उसे पीटते हुए थाने तक ले जाने का मामला सामने आया।

अभद्र टिप्पणियों से भड़का विवाद

सूत्रों के अनुसार, उस्मान भारती की टीम कैलसा रोड स्थित प्रसिद्ध हलीम-बिरयानी की दुकान पर खाना खा रही थी। तभी पास की मेज पर बैठे कुछ युवकों ने कथित तौर पर यूट्यूबर और उनकी टीम के सदस्यों पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी की। यही टिप्पणियां झगड़े का मुख्य कारण बनीं।

नोकझोंक से हाथापाई तक

शुरुआती बातचीत और तकरार के बाद मामला गाली-गलौज तक पहुंच गया। धीरे-धीरे दोनों पक्षों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोगों का हुजूम एकत्रित हो गया।

युवक को ई-रिक्शे पर ले जाकर पीटा गया

झगड़े के दौरान उस्मान भारती की टीम ने महिला सदस्यों और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एक युवक को पकड़ लिया। उसे ई-रिक्शे पर बैठाकर पीटते हुए थाने तक ले जाया गया। इस घटना को देखकर राहगीरों और आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कैलसा रोड पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया।

पुलिस ने किया काबू, भीड़ को तितर-बितर किया

स्थानीय पुलिस, खासकर पाकबड़ा थाने की टीम, तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को तितर-बितर किया। इस कार्रवाई के बाद जाम खुल पाया और माहौल नियंत्रण में आया। पुलिस ने मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है।

Published on:

28 Jan 2026 09:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / फिर विवादों में यूट्यूबर उस्मान भारती: सड़क पर मारपीट, ई-रिक्शे पर युवक को थाने ले गए

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

