फिर विवादों में यूट्यूबर उस्मान भारती: सड़क पर मारपीट, ई-रिक्शे पर युवक को थाने ले गए

Usman Bharti Controversy: यूपी के मुरादाबाद का कैलसा रोड बुधवार को एक बार फिर विवादों का केंद्र बन गया, जब यूट्यूबर उस्मान भारती और उनकी टीम का झगड़ा कुछ युवकों के साथ उग्र रूप ले लिया। विवाद इतनी तेजी से बढ़ा कि उनकी टीम ने एक युवक को पकड़ लिया और उसे पीटते हुए थाने तक ले जाने का मामला सामने आया।