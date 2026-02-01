UP Rains: तूफानी हवाओं और बिजली की चेतावनी, मुरादाबाद में सुबह से बारिश ने बढ़ाई सर्दी

UP Rains Alert Moradabad: उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज रफ्तार आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। सुबह से ही कई जिलों में बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया गया।