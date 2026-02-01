1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

UP Rains: तूफानी हवाओं और बिजली की चेतावनी, मुरादाबाद में सुबह से बारिश ने बढ़ाई सर्दी

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदला है। कई जिलों में आंधी, बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मुरादाबाद में सुबह 7 बजे से हो रही बारिश ने ठंड और गलन बढ़ा दी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 01, 2026

up rains alert moradabad rain storm

मुरादाबाद में सुबह से बारिश ने बढ़ाई सर्दी | Image - Pinterest

UP Rains Alert Moradabad: उत्तर प्रदेश में रविवार को मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज रफ्तार आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पूर्वानुमान के अनुसार, राज्य के विभिन्न हिस्सों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। सुबह से ही कई जिलों में बादलों की आवाजाही और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया गया।

मुरादाबाद में सुबह 7 बजे से बारिश

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में रविवार सुबह करीब 7 बजे से बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और सर्दी के साथ गलन भी बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन प्रभावित हुआ है, वहीं सुबह-सुबह काम पर निकलने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिन भर बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना बनी हुई है।

तेज हवाओं और आकाशीय बिजली का खतरा

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में तूफान और गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, खासकर खुले इलाकों में जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। दो फरवरी को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बताई गई है।

तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड और गलन

शनिवार को प्रदेश में न्यूनतम तापमान करीब 8.0 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में आए इस बदलाव के कारण ठंड और गलन में हल्की बढ़ोतरी देखी जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश और तेज हवाओं के चलते तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

खतरनाक स्थानों से दूरी बनाए रखने की सलाह

तेज हवा और बारिश के दौरान जर्जर मकानों, दीवारों, पेड़ों और होर्डिंग्स के नीचे खड़े होना बेहद खतरनाक हो सकता है। कई इलाकों में निर्माण कार्य भी चल रहा है, ऐसे में निर्माण स्थलों के आसपास रुकना भी जानलेवा साबित हो सकता है। टिनशेड और अस्थायी ढांचों के नीचे शरण लेने से बचने की हिदायत दी गई है। सुरक्षित और पक्के निर्माण वाले स्थानों पर ही रुकना बेहतर रहेगा।

मवेशियों और घरेलू उपकरणों को सुरक्षित रखने की अपील

पालतू और दुधारू जानवरों को खुले स्थानों में रखने से बचें और उन्हें बंद व सुरक्षित जगहों पर रखें। बारिश और बिजली गिरने की स्थिति में घरों के बिजली से चलने वाले उपकरण बंद कर देना सुरक्षित माना जाता है। खिड़कियों और दरवाजों को भी बंद रखें, खासकर कांच वाली खिड़कियों के पास खड़े न हों, क्योंकि तेज हवा के साथ उड़ने वाला सामान कांच तोड़कर नुकसान पहुंचा सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 09:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / UP Rains: तूफानी हवाओं और बिजली की चेतावनी, मुरादाबाद में सुबह से बारिश ने बढ़ाई सर्दी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

23 फरवरी को आती बारात, ड्राइवर के प्यार में लड़की ने थाने में मचाया बवाल; प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी छात्रा

moradabad student love marriage police drama
मुरादाबाद

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज, यूपी के 20 से अधिक जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट

up weather alert moradabad rain cold imd
मुरादाबाद

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक: फरवरी की शुरुआत में बारिश के आसार, प्रशासन अलर्ट मोड पर

up weather update fog alert rain western disturbance
मुरादाबाद

मौसम की मार से किसानों पर संकट, तेज हवा और बारिश ने सरसों-आलू की फसल को किया तबाह

moradabad crop damage mustard potato rain
मुरादाबाद

फिर विवादों में यूट्यूबर उस्मान भारती: सड़क पर मारपीट, ई-रिक्शे पर युवक को थाने ले गए

usman bharati youth fight police action moradabad
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.