UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज, यूपी के 20 से अधिक जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट

मुरादाबाद में शुक्रवार को दिन चढ़ने के साथ तेज धूप देखने को मिली, जिससे दोपहर के समय मौसम थोड़ा राहत भरा रहा। हालांकि, जैसे-जैसे शाम ढली, सर्द पछुआ हवाओं ने अपना असर दिखाया और ठंड का अहसास अचानक बढ़ गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश और कोहरे के कारण ठंड का यह दौर और तेज हो सकता है, इसलिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।