मुरादाबाद

UP Weather: पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज, यूपी के 20 से अधिक जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट

UP Weather: मुरादाबाद समेत यूपी के 20 से अधिक जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से बारिश और तेज ठंड का अलर्ट जारी किया गया है।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Jan 31, 2026

up weather alert moradabad rain cold imd

यूपी के 20 से अधिक जिलों में बारिश और ठंड का अलर्ट | Image - Pinterest

UP Weather Alert: मुरादाबाद और उसके आसपास के जिलों में गुरुवार से पछुआ हवाएं चलने लगी हैं, जिससे सुबह और शाम के समय ठंड में तेज बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 1 से 3 फरवरी के बीच पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं।

एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेशभर में मौसम ने करवट ली है, जिससे न सिर्फ तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, बल्कि नमी बढ़ने के कारण ठंड का असर भी ज्यादा महसूस किया जा रहा है।

दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव, सर्दी का असर तेज

शुक्रवार को मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में दिन के तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जबकि रात का पारा हल्की बढ़ोतरी के साथ 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि शनिवार से दिन और रात दोनों के तापमान में दो से तीन डिग्री तक की और गिरावट हो सकती है। इससे खासकर ग्रामीण और खुले इलाकों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिलेगा।

तराई और पूर्वी यूपी में कोहरे की संभावना

वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना है। तराई क्षेत्रों और पूर्वी यूपी में सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है, जिससे सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ने की आशंका है। शुक्रवार को आगरा और बरेली जैसे जिलों में सुबह के वक्त घना कोहरा देखा गया, जहां दृश्यता 40 मीटर से भी नीचे चली गई।

घने कोहरे से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित

अलीगढ़ में दृश्यता 50 मीटर और इटावा में करीब 100 मीटर तक सिमट गई, जिससे वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बुलंदशहर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला दर्ज किया गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुबह-शाम सावधानी बरतने और कोहरे के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी है।

मुरादाबाद में धूप और सर्द हवा का मिला-जुला असर

मुरादाबाद में शुक्रवार को दिन चढ़ने के साथ तेज धूप देखने को मिली, जिससे दोपहर के समय मौसम थोड़ा राहत भरा रहा। हालांकि, जैसे-जैसे शाम ढली, सर्द पछुआ हवाओं ने अपना असर दिखाया और ठंड का अहसास अचानक बढ़ गया। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश और कोहरे के कारण ठंड का यह दौर और तेज हो सकता है, इसलिए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी गई है।

31 Jan 2026 09:01 am

