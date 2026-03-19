Chaitra Navratri: पीतल नगरी में नवरात्र की धूम, मंदिरों में उमड़ी भारी भीड़, भव्य श्रृंगार देख मंत्रमुग्ध हुए श्रद्धालु

चैत्र नवरात्र का यह पावन पर्व अब पूरे नौ दिनों तक आस्था और उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इन दिनों श्रद्धालु व्रत रखकर मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा करेंगे और अंतिम दिन राम नवमी के साथ इस पर्व का समापन होगा। प्रशासन की ओर से भी मंदिरों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा और सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं। श्रद्धालुओं में इस दौरान दान-पुण्य और सेवा कार्यों को लेकर भी खास उत्साह देखा जा रहा है, जिससे पूरे शहर में धार्मिक और सकारात्मक माहौल बना हुआ है।