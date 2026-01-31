23 फरवरी को आती बारात, ड्राइवर के प्यार में लड़की ने थाने में मचाया बवाल; प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी छात्रा

ड्राइवर के प्यार में लड़की ने थाने में मचाया बवाल | Image Source - Pexels
Student Love Marriage Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। एक बीए की छात्रा अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई और परिवार के साथ सीधे कोतवाली पहुंच गई।
युवती ने साफ शब्दों में कहा कि वह किसी भी हाल में परिजनों द्वारा तय की गई शादी नहीं करेगी और अपने प्रेमी के साथ ही जीवन बिताना चाहती है। इस दौरान थाने में काफी देर तक हंगामा और बहस का माहौल बना रहा, जहां पुलिस को दोनों पक्षों को शांत कराने में मशक्कत करनी पड़ी।
परिजनों के अनुसार युवती की शादी डिलारी क्षेत्र के अपनी जाति के एक युवक से तय की गई थी। गोद भराई की रस्म भी पूरी हो चुकी थी और 23 फरवरी को बरात आने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। घर में दहेज और अन्य इंतजाम भी अंतिम चरण में थे।
लेकिन ऐन मौके पर युवती ने अपने फैसले से सभी को चौंका दिया और स्पष्ट कर दिया कि वह केवल अपने प्रेमी से ही शादी करेगी। इसी मांग को लेकर उसने घर में विरोध किया और अंततः मामला थाने तक पहुंच गया।
सुंदर नगर निवासी युवती अपने गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है, जो पेशे से ड्राइवर है। युवती घर पर रहकर बीए की पढ़ाई कर रही है और तीन बहनों में सबसे छोटी है। परिजनों का कहना है कि उसकी गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने जल्द शादी कराने का फैसला लिया था। वहीं युवती का दावा है कि वह पहले से ही अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने का मन बना चुकी है और किसी भी दबाव में आकर अपना निर्णय नहीं बदलेगी।
कोतवाली में दोनों पक्षों को बुलाया गया और पुलिस ने युवती को समझाने की कोशिश की। अधिकारियों ने उसे परिवार की बात सुनने और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की सलाह दी। लेकिन युवती अपने प्रेमी के साथ ही जाने पर अड़ी रही। उसका कहना था कि वह बालिग है और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार रखती है। काफी देर तक चली बातचीत के बाद पुलिस ने उसके प्रेमी और उसके परिजनों को थाने बुलाया।
युवती ने पुलिस के सामने यह भी कहा कि वह भविष्य में अपने मायके पक्ष के लोगों से किसी भी तरह का संबंध नहीं रखेगी। इस बयान ने परिजनों को भावनात्मक रूप से झकझोर दिया। पुलिस ने बताया कि युवती बालिग है और कानून उसे अपनी मर्जी से रहने और शादी करने का अधिकार देता है। इसी आधार पर पुलिस ने युवती को उसके प्रेमी और उसके परिजनों के साथ जाने की अनुमति दे दी।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद गांव और आसपास के क्षेत्रों में इस प्रेम कहानी की चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग युवती के फैसले को साहसिक कदम बता रहे हैं, तो कुछ इसे पारिवारिक परंपराओं के खिलाफ मान रहे हैं।
फिलहाल युवती अपने प्रेमी के साथ चली गई है और 23 फरवरी की तय शादी अब अनिश्चितता के दौर में पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि मामला पूरी तरह से युवती की इच्छा पर आधारित है और किसी तरह का दबाव या गैरकानूनी गतिविधि सामने नहीं आई है।
