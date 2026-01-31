23 फरवरी को आती बारात, ड्राइवर के प्यार में लड़की ने थाने में मचाया बवाल; प्रेमी के साथ जाने पर अड़ी छात्रा

सुंदर नगर निवासी युवती अपने गांव के ही एक युवक से प्रेम करती है, जो पेशे से ड्राइवर है। युवती घर पर रहकर बीए की पढ़ाई कर रही है और तीन बहनों में सबसे छोटी है। परिजनों का कहना है कि उसकी गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने जल्द शादी कराने का फैसला लिया था। वहीं युवती का दावा है कि वह पहले से ही अपने प्रेमी के साथ जीवन बिताने का मन बना चुकी है और किसी भी दबाव में आकर अपना निर्णय नहीं बदलेगी।