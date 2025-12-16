Weather Alert: उत्तर प्रदेश में घना कोहरा बना मुसीबत, पछुआ हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन; आज इन 40 जिलों में अलर्ट

उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने 40 जिलों में अलर्ट जारी किया है। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, आगरा, इटावा, प्रयागराज और मिर्जापुर में अत्यधिक कोहरे के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, संभल, बांदा, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, मैनपुरी, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशांबी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर और सौनभद्र में येलो अलर्ट जारी किया गया है।