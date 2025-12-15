15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, IMD का यलो अलर्ट; विजिबिलिटी शून्य के करीब

UP Weather Alert: उत्तर प्रदेश में 15 और 16 दिसंबर को भीषण ठंड और घने कोहरे का असर रहेगा। IMD ने 23 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है, जहां विजिबिलिटी शून्य के करीब हो सकती है। लोग सड़क और यात्रा में सतर्क रहें।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 15, 2025

up weather alert dense fog cold wave yellow alert imd

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक | Image Source - Pinterest

UP Weather IMD Alert: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। पूरे उत्तर भारत के साथ-साथ राज्य में मौसम लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका जताई गई है।

सुबह के कोहरे से बढ़े सड़क हादसे

15 दिसंबर की सुबह घने कोहरे का असर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में देखने को मिला, जहां दृश्यता कम होने के कारण कई छोटे-बड़े सड़क हादसे सामने आए। कई स्थानों पर विजिबिलिटी इतनी कम रही कि वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।

IMD की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव और उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में लगातार गिरावट के चलते उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 15 दिसंबर को कई इलाकों में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया, जहां दृश्यता 200 मीटर से नीचे चली गई, जबकि कुछ स्थानों पर यह 50 मीटर से भी कम रही। प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे।

15 और 16 दिसंबर को रहेगा ज्यादा असर

IMD ने स्पष्ट किया है कि 15 और 16 दिसंबर को सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना बेहद अधिक है। इस दौरान रेलवे और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है, वहीं हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है। प्रशासन को अलर्ट पर रहने और आपात सेवाओं को सतर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इन 23 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 23 जिलों और आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदीली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया शामिल हैं। इन क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।

न्यूनतम तापमान में गिरावट और शीतलहर का असर

कोहरे के साथ-साथ प्रदेश के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मुरादाबाद सहित कई प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। रातें बेहद सर्द हो गई हैं और शीतलहर जैसी स्थिति महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है।

उत्तर भारत में भी मौसम रहेगा चुनौतीपूर्ण

उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में भी 15 और 16 दिसंबर को घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी ठंड और खराब मौसम के कारण हालात कठिन बने हुए हैं, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड का असर और तेज हो सकता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 09:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, IMD का यलो अलर्ट; विजिबिलिटी शून्य के करीब

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कांग्रेस अब अपनी कब्र खुद खोद चुकी है… वह किसी और की क्या ही कब्र खोदेगी’, ओपी राजभर का पलटवार

मुरादाबाद

शराब के नशे में रोडवेज चालक ने मचाया तांडव: ई-रिक्शा को रौंदा, गैस सिलिंडर लदे वाहन से टक्कर, गुस्साई भीड़ ने…

drunk roadways bus driver hits e rickshaw moradabad
मुरादाबाद

छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब: सगे भाइयों समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, इतने किलो चरस बरामद

moradabad students charas supply gang brothers arrested police bust
मुरादाबाद

यूपी में कोहरे की चादर, सड़कों से लेकर रेल तक बढ़ी परेशानी

up weather forecast dense fog orange alert cold wave december
मुरादाबाद

घर में अकेली बहू पर ननदोई की हैवानियत!

moradabad woman rape by brother in law dowry harassment
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.