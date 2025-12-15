यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, IMD का यलो अलर्ट; विजिबिलिटी शून्य के करीब

UP Weather IMD Alert: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। पूरे उत्तर भारत के साथ-साथ राज्य में मौसम लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका जताई गई है।