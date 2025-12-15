यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, IMD का यलो अलर्ट; विजिबिलिटी शून्य के करीब

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक | Image Source - Pinterest
UP Weather IMD Alert: उत्तर प्रदेश इस समय भीषण ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। पूरे उत्तर भारत के साथ-साथ राज्य में मौसम लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। खासतौर पर सुबह के समय दृश्यता बेहद कम रहने की आशंका जताई गई है।
15 दिसंबर की सुबह घने कोहरे का असर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में देखने को मिला, जहां दृश्यता कम होने के कारण कई छोटे-बड़े सड़क हादसे सामने आए। कई स्थानों पर विजिबिलिटी इतनी कम रही कि वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है।
मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव और उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान में लगातार गिरावट के चलते उत्तर प्रदेश में कोहरे की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 15 दिसंबर को कई इलाकों में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया, जहां दृश्यता 200 मीटर से नीचे चली गई, जबकि कुछ स्थानों पर यह 50 मीटर से भी कम रही। प्रयागराज, मिर्जापुर, आगरा, इटावा और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे।
IMD ने स्पष्ट किया है कि 15 और 16 दिसंबर को सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना बेहद अधिक है। इस दौरान रेलवे और सड़क यातायात प्रभावित हो सकता है, वहीं हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ने की आशंका है। प्रशासन को अलर्ट पर रहने और आपात सेवाओं को सतर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मौसम विभाग ने पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के 23 जिलों और आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदीली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और औरैया शामिल हैं। इन क्षेत्रों में घने कोहरे के कारण सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं।
कोहरे के साथ-साथ प्रदेश के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मुरादाबाद सहित कई प्रमुख शहरों में न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। रातें बेहद सर्द हो गई हैं और शीतलहर जैसी स्थिति महसूस की जा रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आ सकती है।
उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश में भी 15 और 16 दिसंबर को घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं पहाड़ी राज्यों में भी ठंड और खराब मौसम के कारण हालात कठिन बने हुए हैं, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड का असर और तेज हो सकता है।
