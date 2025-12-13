शराब के नशे में रोडवेज चालक ने मचाया तांडव: ई-रिक्शा को रौंदा, गैस सिलिंडर लदे वाहन से टक्कर, गुस्साई भीड़ ने…

शराब के नशे में रोडवेज चालक ने मचाया तांडव: Photo Video Grab
Moradabad News Today In Hindi: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक रोडवेज बस चालक ने शराब के नशे में ऐसा उत्पात मचाया कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। 45 यात्रियों को लेकर मुरादाबाद से नजीबाबाद जा रही रोडवेज बस ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर भागते समय गैस सिलिंडर लदे वाहन से भी भिड़ गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बस को रुकवाकर चालक की पिटाई कर दी और बस में तोड़फोड़ की।
प्रत्यक्षदर्शियों और यात्रियों के अनुसार बस चालक शहर में प्रवेश करते ही तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। पीलीकोठी तिराहे के पास यात्रियों ने उसे कई बार सावधानी से बस चलाने के लिए टोका, लेकिन चालक ने किसी की बात नहीं मानी और रफ्तार कम नहीं की। यात्रियों का कहना है कि चालक की हालत सामान्य नहीं लग रही थी।
कांठ रोड पर नौवीं वाहिनी पीएसी के सामने बस ने अचानक एक ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि ई-रिक्शा पलट गया और उसमें सवार लोग सड़क पर जा गिरे। हादसे में आशियाना कॉलोनी निवासी ई-रिक्शा चालक अनिल गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि तीन महिला सवारियों को भी चोटें आईं।
पहली टक्कर के बाद भी चालक नहीं रुका और बस को तेज गति से दौड़ाता रहा। करीब आधा किलोमीटर आगे पीएसी तिराहे पर बस ने गैस सिलिंडर से लदे एक वाहन को भी टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस टक्कर में कोई बड़ा विस्फोट नहीं हुआ, वरना स्थिति और भयावह हो सकती थी।
लगातार हो रहे हादसों से नाराज स्थानीय लोग और बस में सवार यात्री सड़क पर उतर आए। सभी ने मिलकर बस को रुकवाया और चालक को नीचे खींच लिया। गुस्साई भीड़ ने चालक की जमकर पिटाई कर दी और इसके बाद बस के शीशे व अन्य हिस्सों में तोड़फोड़ की। घटना के कारण कांठ रोड पर लंबा जाम लग गया।
सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। घायल ई-रिक्शा चालक अनिल को जिला अस्पताल भिजवाया गया, जबकि तीनों घायल महिलाएं अपने परिजनों के साथ घर चली गईं। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल जांच कराई, जिसमें उसके शरीर में एल्कोहल की पुष्टि हुई।
पूछताछ में बस चालक ने अपना नाम प्रफुल विश्नोई बताया, जो बिजनौर जिले के नजीबाबाद थाना क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी का निवासी है। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामले में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और आरोपी चालक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए परिवहन निगम को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
