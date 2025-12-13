शराब के नशे में रोडवेज चालक ने मचाया तांडव: ई-रिक्शा को रौंदा, गैस सिलिंडर लदे वाहन से टक्कर, गुस्साई भीड़ ने…

Moradabad News Today In Hindi: यूपी के मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक रोडवेज बस चालक ने शराब के नशे में ऐसा उत्पात मचाया कि सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। 45 यात्रियों को लेकर मुरादाबाद से नजीबाबाद जा रही रोडवेज बस ने पहले एक ई-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर भागते समय गैस सिलिंडर लदे वाहन से भी भिड़ गई। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने बस को रुकवाकर चालक की पिटाई कर दी और बस में तोड़फोड़ की।