यूपी में मौत वाला ढाबा: नशीला खाना खिलाकर ड्राइवरों को लूटा, एक की गई जान; वेटर की खौफनाक साजिश

यूपी में मौत वाला ढाबा | AI Generated Image
Truck drivers drugged looted moradabad UP: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में छजलैट क्षेत्र के कैच की पुलिया पर स्थित एक ढाबे पर ट्रक चालकों को नशीला भोजन खिलाकर लूटने की हैवानियत भरी वारदात सामने आई है। इस घटना में हिमाचल प्रदेश निवासी एक ट्रक चालक तिलकराज की मौत हो गई। बाकी पांच चालकों को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां की गई त्वरित चिकित्सा से उनकी हालत सुधरी। घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है।
ढाबा संचालक के अनुसार, वेटर राजीव गिरी, जिसे कुछ ही दिन पहले नौकरी पर रखा गया था, आठ दिसंबर की रात नशीली दवा लेकर पहुंचा था। उसने अलग-अलग राज्यों के छह से सात ट्रक चालकों को खाने में नशीली गोलियां मिलाकर परोसीं। खाना खाते ही ड्राइवरों की तबीयत बिगड़ने लगी और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद कर्मचारियों और अन्य लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को आनन-फानन में निजी अस्पताल भेजा गया।
निजी अस्पताल में पांच ड्राइवरों की हालत तो सुधार गई, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के तिलकराज की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। मंगलवार रात करीब 12 बजे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। ढाबा संचालक योगेश कुमार के शिकायती पत्र के आधार पर आरोपी वेटर राजीव गिरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई है।
आरोपी राजीव ने पुलिस को बताया कि वह साथ लाया नशीली दवा ऐल्प्रक्स ड्राइवरों के खाने में मिला रहा था। दवा की कमी के चलते उसने कई चालकों को दो-दो गोलियां दीं, जिससे वे कुछ देर बाद बेहोश हो गए। लेकिन तिलकराज को जल्द बेहोश करने और पूरे प्लान को अंजाम देने के लिए उसने प्लेट में एक साथ सात गोलियां मिला दीं। इससे उनकी तबीयत गंभीर हो गई और बाद में मौत हो गई।
जांच में पता चला कि आरोपी वेटर की इस खतरनाक साजिश की शुरुआत दो साल पहले हुई थी। आगरा की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे वेटर से हुई थी जो ढाबों पर रुकने वाले ट्रक चालकों को नशीला भोजन खिलाकर लूटता था। तब राजीव ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आर्थिक तंगी और पैसे की जरूरत ने धीरे-धीरे उसे अपराध के रास्ते पर धकेल दिया।
राजीव ने उसी रात लूटपाट कर फरार होने की योजना बनाई और सभी को नशीला खाना परोसना शुरू कर दिया।
एसपी सिटी कुंवर आकाश सिंह ने कहा कि वेटर राजीव गिरी ने लूटपाट की नीयत से चालकों के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं। तिलकराज के खाने में अत्यधिक मात्रा में दवा डाल दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है।
