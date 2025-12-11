यूपी में मौत वाला ढाबा: नशीला खाना खिलाकर ड्राइवरों को लूटा, एक की गई जान; वेटर की खौफनाक साजिश

जांच में पता चला कि आरोपी वेटर की इस खतरनाक साजिश की शुरुआत दो साल पहले हुई थी। आगरा की यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे वेटर से हुई थी जो ढाबों पर रुकने वाले ट्रक चालकों को नशीला भोजन खिलाकर लूटता था। तब राजीव ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था, लेकिन आर्थिक तंगी और पैसे की जरूरत ने धीरे-धीरे उसे अपराध के रास्ते पर धकेल दिया।

राजीव ने उसी रात लूटपाट कर फरार होने की योजना बनाई और सभी को नशीला खाना परोसना शुरू कर दिया।