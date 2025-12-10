पांच राज्यों में पीछा, डेढ़ लाख नंबर खंगाले… आखिरकार धरे गए एटीएम उखाड़ने वाले; तिहाड़ गैंग का कनेक्शन आया सामने

पांच राज्यों में पीछा, डेढ़ लाख नंबर खंगाले… Photo Video Grab
ATM theft gang arrested Moradabad UP: यूपी के मुरादाबाद में लोकोशेड के पास स्थित पीएनबी का एटीएम उखाड़ने की वारदात ने उत्तर भारत की पुलिस को हिलाकर रख दिया था। सोमवार रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इस गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सीआरपीएफ का एक भगोड़ा नरेश उर्फ फौजी भी शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि बुर्का पहनकर एटीएम उखाड़ने का आइडिया और पूरी ट्रेनिंग उन्हें तिहाड़ जेल में गैंग सरगना नियामत उर्फ घोड़ा ने दी थी। वहीं से अपराध का पूरा कोर्स शुरू हुआ था।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार नरेश उर्फ फौजी की मुलाकात तिहाड़ में वाहन चोरी में बंद तंजीम से हुई। दोनों को वहीं एटीएम चोरी के मास्टरमाइंड मेवात निवासी नियामत उर्फ घोड़ा मिला। उसने दोनों को सब्जबाग दिखाते हुए कहा कि एटीएम चोरी कर कुछ दिनों में बड़े आदमी बन जाओगे। लालच में आकर दोनों गैंग में शामिल हो गए और रिहा होते ही घोड़ा के बताए रास्ते पर चल पड़े।
गिरफ्तारी के बाद नरेश उर्फ फौजी को पछतावा था, लेकिन तंजीम के चेहरे पर ज़रा भी चिंता नहीं थी। पुलिस के अनुसार तंजीम पहले से पेशेवर वाहन चोर है और उसी ने दिल्ली से चोरी की ब्रेज़ा कार का इंतजाम किया था। गिरफ्तार जुबैर को भी तंजीम ने अपने साथ शामिल किया था। जो कार बरामद हुई, वह दिल्ली के श्यामलाल के नाम बताई जा रही है।
एटीएम उखाड़ने के बाद गिरोह लगातार हाईवे पर टोल से बचता रहा, लेकिन हापुड़ के छिजारसी टोल पर तंजीम ने गलती से अपने मोबाइल नंबर से फास्टैग कर दिया। पुलिस ने इसी नंबर को सर्विलांस पर डाला और जांच का दायरा बढ़ाया। दूसरा बड़ा सुराग तब मिला जब गढ़ मुक्तेश्वर के पास बदमाशों ने ब्रेज़ा की नंबर प्लेट बदली। पुलिस टीम दिल्ली, बिहार, असम तक कार का पीछा करती रही।
एटीएम चोरों की खोज में पुलिस ने पांच राज्यों के टोल, सड़कें और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। मोबाइल टावरों से डेढ़ लाख नंबरों को छांटा गया। एसएसपी सतपाल अंतिल के निर्देश पर 55 पुलिसकर्मियों की खास टीम बनाई गई। हरियाणा के मेवात में गैंग का ठिकाना होने की पुष्टि के बाद पुलिस वहीं डेरा डाले रही।
सोमवार रात पुलिस को सूचना मिली कि एटीएम चोरी में इस्तेमाल वही ब्रेज़ा कार कांठ रोड की तरफ घूम रही है। पुलिस ने पीछा किया और कार पोस्टमार्टम हाउस के नजदीक रेतीले ट्रैक पर फंस गई। बदमाशों ने उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी एक्शन में दो बदमाश अब्दुल मतीन और तंजीम के पैरों में गोली लगी। कुल पांच लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार बदमाशों ने खुलासा किया कि गैंग का सरगना नियामत उर्फ घोड़ा ही देशभर में टीम बनाकर एटीएम चोरी करने भेजता है। मुरादाबाद के बाद उन्हें असम में भी चोरी का टास्क मिला था। पुलिस अब घोड़ा सहित तौफीक नेपाली और मेवात के रणवीर उर्फ राणा की तलाश में जुटी है।
पुलिस ने बदमाशों से ब्रेज़ा कार, 3,08,300 रुपये नकद, एटीएम काटने के उपकरण, पांच मोबाइल, तीन सिम, चार एटीएम कार्ड, चार फर्जी आधार कार्ड, 315 बोर के तमंचे और कारतूस, दो काले बुर्के, काला स्प्रे पेंट और अन्य सामान बरामद किया।
24 नवंबर की रात गिरोह के तीन सदस्य कार लेकर पहुंचे, बाकी मुरादाबाद में शामिल हुए। पहले गलशहीद में एटीएम उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन अलार्म बजने से भाग गए। बाद में लोकोशेड पर बुर्का पहनकर एक बदमाश ने स्प्रे से कैमरे ब्लॉक किए। एटीएम को पीले पट्टे से बांधा गया और ब्रेज़ा के हुक से जोरदार खींच के साथ पूरी मशीन उखाड़ ली गई। अमरोहा के जंगल में मशीन तोड़कर 6.92 लाख रुपये निकाले गए।
