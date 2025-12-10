पांच राज्यों में पीछा, डेढ़ लाख नंबर खंगाले… आखिरकार धरे गए एटीएम उखाड़ने वाले; तिहाड़ गैंग का कनेक्शन आया सामने

ATM theft gang arrested Moradabad UP: यूपी के मुरादाबाद में लोकोशेड के पास स्थित पीएनबी का एटीएम उखाड़ने की वारदात ने उत्तर भारत की पुलिस को हिलाकर रख दिया था। सोमवार रात हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इस गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सीआरपीएफ का एक भगोड़ा नरेश उर्फ फौजी भी शामिल है। जांच में खुलासा हुआ कि बुर्का पहनकर एटीएम उखाड़ने का आइडिया और पूरी ट्रेनिंग उन्हें तिहाड़ जेल में गैंग सरगना नियामत उर्फ घोड़ा ने दी थी। वहीं से अपराध का पूरा कोर्स शुरू हुआ था।