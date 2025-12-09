सीने में मारी गोली, पत्थर से सिर कूचा! मुरादाबाद में युवक की निर्मम हत्या; मां बस पर चढ़कर फूट-फूटकर रोई

सीने में मारी गोली, पत्थर से सिर कूचा!
Moradabad Murder: यूपी के मुरादाबाद के लाइनपार स्थित रामेश्वर कॉलोनी में सोमवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रिंस चौहान नाम के युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोलीबारी की आवाज सुनते ही मोहल्ले में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई।
स्थानीय लोग आनन-फानन में मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक तब तक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे पुराना आपसी विवाद सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित एंगल्स से जांच कर रही है। हत्यारे इतने बेखौफ थे कि वारदात को अंजाम देने के बाद युवक का चेहरा भी पत्थर से कूचने का प्रयास किया। भीड़ आती देख हत्यारे फरार हो गए।
प्रिंस चौहान की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, परिजन आक्रोशित हो उठे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण हाईवे पर जुट गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा।
तनाव बढ़ता देख पुलिस कंट्रोल रूम से कई थानों की फोर्स को तुरंत मौके पर भेजा गया। अधिकारी लगातार लोगों को समझाने और प्रदर्शन समाप्त करने की अपील करते रहे। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि वारदात में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से जरूरी सैंपल इकट्ठे किए हैं। पुलिस पुराने विवाद, रंजिश और आपसी टकराव सहित कई पहलुओं पर जांच आगे बढ़ा रही है।
घटना स्थल पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने खून के निशान, कारतूस और अन्य जरूरी साक्ष्य जब्त किए हैं। पुलिस आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने में भी जुट गई है, ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर दिया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग