सीने में मारी गोली, पत्थर से सिर कूचा! मुरादाबाद में युवक की निर्मम हत्या; मां बस पर चढ़कर फूट-फूटकर रोई

प्रिंस चौहान की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, परिजन आक्रोशित हो उठे। देखते ही देखते बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण हाईवे पर जुट गए और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए जाम लगा दिया। सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कई घंटों तक यातायात पूरी तरह ठप रहा।