सॉरी बोल… नहीं तो जान जाएगी: मुरादाबाद में दोस्तों की हैवानियत, 21 वर्षीय प्रिंस को पीटा, सीने पर सटाकर मार दी गोली

आरोपी अर्जुन ने पुलिस को बताया कि इस दुश्मनी की शुरुआत 22 अगस्त 2025 को हुई थी। उस दिन प्रिंस ने दोस्तों के साथ मिलकर अर्जुन को पकड़ लिया था, उसकी पिटाई की थी और कपड़े उतरवाकर वीडियो रिकॉर्ड किया था। जब यह वीडियो सोशल मीडिया के कुछ स्थानीय अकाउंट्स पर वायरल हुआ, तो अर्जुन और उसके गैंग ने बदला लेने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रिंस की लोकेशन पर नजर रखनी शुरू की और उसकी गाड़ी पर हमला करने की प्लानिंग भी की, जो विफल हो गई थी।