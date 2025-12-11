सॉरी बोल… नहीं तो जान जाएगी: मुरादाबाद में दोस्तों की हैवानियत, 21 वर्षीय प्रिंस को पीटा, सीने पर सटाकर मार दी गोली

मुरादाबाद में दोस्तों की हैवानियत | Photo Video Grab
Prince Chauhan Murder Moradabad: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 21 वर्षीय बस ड्राइवर प्रिंस चौहान की हत्या ने पूरे शहर को हिला दिया है। आरोपियों ने पुलिस कस्टडी में बताया कि वारदात के वक्त उन्होंने प्रिंस के सीने पर तमंचा रखकर तीन बार कहा- “सॉरी बोल… नहीं तो जान से जाएगा।” लेकिन प्रिंस ने हर बार साफ मना कर दिया।
उसके इनकार के तुरंत बाद आरोपियों ने सीने में गोली दाग दी। पुलिस की पकड़ में आए पांच हत्यारोपी इस क्रूर वारदात को स्वीकार कर चुके हैं। इस मामले में शामिल मयंक गुर्जर, जो प्रिंस का दोस्त भी था, पूरी घटना का प्रत्यक्षदर्शी है, जबकि घरवालों का दावा है कि वह भी हत्या में शामिल था।
घटना चिड़िया टोला इलाके की है, जहां गोली लगने के बाद प्रिंस की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने लोकोशेड पुल पर उसकी लाश रखकर तीन घंटे तक हंगामा किया। प्रिंस की मां ने चलती हुई बस के आगे कूदकर जान देने की कोशिश भी की। घरवालों ने पुलिस को बताया कि हत्या का कारण 4 महीने पुराना वह झगड़ा था जिसमें प्रिंस ने सिगरेट मांगने पर किसी दोस्तों से विवाद कर लिया था, पर जांच में सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक निकली।
आरोपी अर्जुन ने पुलिस को बताया कि इस दुश्मनी की शुरुआत 22 अगस्त 2025 को हुई थी। उस दिन प्रिंस ने दोस्तों के साथ मिलकर अर्जुन को पकड़ लिया था, उसकी पिटाई की थी और कपड़े उतरवाकर वीडियो रिकॉर्ड किया था। जब यह वीडियो सोशल मीडिया के कुछ स्थानीय अकाउंट्स पर वायरल हुआ, तो अर्जुन और उसके गैंग ने बदला लेने की साजिश रचनी शुरू कर दी। उन्होंने प्रिंस की लोकेशन पर नजर रखनी शुरू की और उसकी गाड़ी पर हमला करने की प्लानिंग भी की, जो विफल हो गई थी।
अर्जुन के अनुसार, प्रिंस पर नजर रखने के लिए उन्होंने उसके दोस्त मयंक गुर्जर को सेट किया। 8 दिसंबर की रात मयंक ही स्कूटी लेकर प्रिंस को घूमने के बहाने बाहर बुलाकर वाइन शॉप तक लाया, जहां आरोपी पहले से मौजूद थे। प्रिंस ने उन्हें देखकर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़ लिया और नाले की ओर घसीट ले गए।
वहां पहले उसकी निर्ममता से पिटाई की गई और फिर उसके सीने पर तमंचा रखकर सॉरी की मांग की गई। प्रिंस के इनकार पर अभिषेक और प्रशांत ने उसे गोली मार दी। गोली लगते ही वह मौके पर गिर पड़ा और आरोपी रात में अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले।
प्रिंस के पिता जगपाल सिंह ने कुल 7 लोगों को नामजद करते हुए FIR दर्ज कराई है। इनमें मयंक गुर्जर, प्रशांत सैनी, अभिषेक, मोहन, यश सैनी, भीम और अर्जुन शामिल हैं। इसके साथ 6-7 अन्य अज्ञात लोगों पर भी आरोप लगाए गए हैं। FIR के मुताबिक, 8 दिसंबर की रात मयंक प्रिंस को घर से आधे घंटे में लौटाने का बहाना बनाकर ले गया था।
कुछ देर बाद ही प्रिंस के चाचा जगतपाल ने सूचना दी कि आरोपियों ने प्रिंस को घेर लिया है, पीट रहे हैं और गोली भी मार दी है। परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने पहले भी धमकी दी थी कि तेरा बेटा जिंदा नहीं बचेगा। पुलिस अब सभी पहलुओं की जांच कर रही है और बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है।
