छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब: सगे भाइयों समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, इतने किलो चरस बरामद

Students charas supply gang arrested Moradabad: यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने छात्रों को चरस सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि जिले के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों के छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्यों को दबोच लिया और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।