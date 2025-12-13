छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब: सगे भाइयों समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, इतने किलो चरस बरामद

छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब
Students charas supply gang arrested Moradabad: यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने छात्रों को चरस सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि जिले के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों के छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्यों को दबोच लिया और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
पाकबड़ा थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर बागड़पुर ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर तस्कर राजाराम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1.53 किलोग्राम चरस बरामद की गई। हालांकि, कार्रवाई के दौरान उसके दो साथी मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश तुरंत शुरू कर दी गई।
मुख्य आरोपी के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस अलर्ट हो गई। कुछ ही घंटों में फरार हुए दोनों सगे भाइयों तुषार और स्वयं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी लंबे समय से नशे की खरीद-फरोख्त में शामिल थे और राजाराम के साथ मिलकर चरस की सप्लाई कर रहे थे।
एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राजाराम उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पिछले तीन वर्षों से मझोला के मिलन विहार में रह रहा था। वह मुरादाबाद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों को चरस और अन्य नशीले पदार्थ सप्लाई करता था, जिससे युवाओं में नशे की लत तेजी से फैल रही थी।
पूछताछ में सामने आया कि चरस की मांग आने पर राजाराम, सिविल लाइंस क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी निवासी तुषार और उसके भाई स्वयं से माल खरीदता था। इसके बाद वही चरस छात्रों तक पहुंचाई जाती थी। शुक्रवार को तीनों पाकबड़ा क्षेत्र में ही मौजूद थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों भाई फरार हो गए थे।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि तुषार और स्वयं के पिता जगदीश उर्फ सेटी को हरिद्वार पुलिस ने पहले ही 19 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पिता के जेल जाने के बाद दोनों बेटों ने नशे का यह अवैध कारोबार संभाल लिया और राजाराम के जरिए सप्लाई जारी रखी।
एसपी सिटी ने बताया कि यह गिरोह बरेली समेत अन्य जिलों से चरस और गांजा मंगवाता था। इसके बाद जिले और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाती थी। गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।
