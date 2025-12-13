13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब: सगे भाइयों समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, इतने किलो चरस बरामद

Moradabad Crime: मुरादाबाद पुलिस ने छात्रों को चरस सप्लाई करने वाले संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए सगे भाइयों समेत तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 1.53 किलो चरस बरामद की है और पूरे नेटवर्क की जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 13, 2025

moradabad students charas supply gang brothers arrested police bust

छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब

Students charas supply gang arrested Moradabad: यूपी की मुरादाबाद पुलिस ने छात्रों को चरस सप्लाई करने वाले एक संगठित गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि जिले के अलग-अलग शिक्षण संस्थानों के छात्र नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह के मुख्य सदस्यों को दबोच लिया और उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

ओवरब्रिज के नीचे मिली बड़ी खेप

पाकबड़ा थाना पुलिस ने सूचना के आधार पर बागड़पुर ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर तस्कर राजाराम को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 1.53 किलोग्राम चरस बरामद की गई। हालांकि, कार्रवाई के दौरान उसके दो साथी मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी तलाश तुरंत शुरू कर दी गई।

फरार भाइयों को सिविल लाइंस पुलिस ने दबोचा

मुख्य आरोपी के पकड़े जाने की सूचना मिलते ही सिविल लाइंस थाना पुलिस अलर्ट हो गई। कुछ ही घंटों में फरार हुए दोनों सगे भाइयों तुषार और स्वयं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों आरोपी लंबे समय से नशे की खरीद-फरोख्त में शामिल थे और राजाराम के साथ मिलकर चरस की सप्लाई कर रहे थे।

उत्तराखंड से मुरादाबाद तक फैला था धंधा

एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार गिरफ्तार आरोपी राजाराम उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले के गदरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पिछले तीन वर्षों से मझोला के मिलन विहार में रह रहा था। वह मुरादाबाद के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्रों को चरस और अन्य नशीले पदार्थ सप्लाई करता था, जिससे युवाओं में नशे की लत तेजी से फैल रही थी।

मांग पर होती थी खरीद, फिर होती थी सप्लाई

पूछताछ में सामने आया कि चरस की मांग आने पर राजाराम, सिविल लाइंस क्षेत्र के आदर्श कॉलोनी निवासी तुषार और उसके भाई स्वयं से माल खरीदता था। इसके बाद वही चरस छात्रों तक पहुंचाई जाती थी। शुक्रवार को तीनों पाकबड़ा क्षेत्र में ही मौजूद थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई के दौरान दोनों भाई फरार हो गए थे।

पिता की गिरफ्तारी के बाद बेटों ने संभाला कारोबार

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि तुषार और स्वयं के पिता जगदीश उर्फ सेटी को हरिद्वार पुलिस ने पहले ही 19 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया था। पिता के जेल जाने के बाद दोनों बेटों ने नशे का यह अवैध कारोबार संभाल लिया और राजाराम के जरिए सप्लाई जारी रखी।

अन्य जिलों तक फैला नेटवर्क, महिलाएं भी शामिल

एसपी सिटी ने बताया कि यह गिरोह बरेली समेत अन्य जिलों से चरस और गांजा मंगवाता था। इसके बाद जिले और आसपास के इलाकों में सप्लाई की जाती थी। गिरोह में कई अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनमें कुछ महिलाएं होने की जानकारी भी पुलिस को मिली है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Dec 2025 02:22 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब: सगे भाइयों समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, इतने किलो चरस बरामद

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में कोहरे की चादर, सड़कों से लेकर रेल तक बढ़ी परेशानी

up weather forecast dense fog orange alert cold wave december
मुरादाबाद

घर में अकेली बहू पर ननदोई की हैवानियत!

moradabad woman rape by brother in law dowry harassment
मुरादाबाद

ओपी राजभर ने खड़ी की अपनी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना

omprakash rajbhar launches rashtriya suheldev sena
मुरादाबाद

यूपी में मौत वाला ढाबा: नशीला खाना खिलाकर ड्राइवरों को लूटा, एक की गई जान; वेटर की खौफनाक साजिश

moradabad truck drivers drugged looted dhaba death case
मुरादाबाद

सॉरी बोल… नहीं तो जान जाएगी: मुरादाबाद में दोस्तों की हैवानियत, 21 वर्षीय प्रिंस को पीटा, सीने पर सटाकर मार दी गोली

moradabad prince chauhan murder friends shot over sorry demand
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.