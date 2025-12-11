ओपी राजभर ने खड़ी की अपनी राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना, नीली वर्दी से लेकर रैंक-सिस्टम तक, राजनीतिक गलियारों में हलचल

पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर बताते हैं कि पहले भी सुहेलदेव सेना बनाई गई थी, लेकिन उस समय यूनिफॉर्म तय नहीं थी। लोग पीला गमछा और टी-शर्ट पहनकर काम करते थे। अब संगठन को आधिकारिक रूप में पूरी तरह लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत सभी सदस्यों को पार्टी द्वारा आई-कार्ड, नीली वर्दी और रैंक के मुताबिक कंधों पर सितारे दिए जाएंगे। जिनमें कमांडर, सीओ, डीएसपी, एसआई, इंस्पेक्टर जैसे पदनाम शामिल हैं। अरुण राजभर के अनुसार, इसका उद्देश्य युवाओं को गुमराह होने से बचाकर उन्हें सही दिशा में प्रशिक्षित करना है।