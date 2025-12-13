यूपी में कोहरे की चादर, सड़कों से लेकर रेल तक बढ़ी परेशानी, 16 दिसंबर तक अलर्ट जारी; जानिए मौसम का हाल

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में भले ही फिलहाल कड़ाके की ठंड को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 18 दिसंबर तक मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है। 13 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी दोनों क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि तराई इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिलेगा।