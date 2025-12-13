यूपी में कोहरे की चादर, सड़कों से लेकर रेल तक बढ़ी परेशानी, 16 दिसंबर तक अलर्ट जारी; जानिए मौसम का हाल

यूपी में कोहरे की चादर | Image Source - Pinterest
UP Weather Forecast: उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ-साथ अब घने कोहरे ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रात के समय ठंड का असर साफ महसूस किया जा रहा है, वहीं सुबह के वक्त कोहरे की चादर ने जनजीवन को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार रात से ही प्रदेश के कई इलाकों में कोहरा छाने लगा था, जो शनिवार सुबह तक और गहरा हो गया। मौसम विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अगले तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में भले ही फिलहाल कड़ाके की ठंड को लेकर कोई विशेष चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 16 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में घना से अत्यंत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 18 दिसंबर तक मौसम शुष्क बने रहने की उम्मीद है। 13 दिसंबर को पश्चिमी और पूर्वी यूपी दोनों क्षेत्रों में मौसम साफ रहने का अनुमान है, हालांकि तराई इलाकों में कोहरे का असर ज्यादा देखने को मिलेगा।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर घना और कुछ इलाकों में अत्यंत घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि नमी और स्थिर हवाओं के कारण कोहरे की स्थिति में फिलहाल कोई बड़ा सुधार नहीं दिख रहा है।
शनिवार को आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती और कुशीनगर जैसे जिलों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और अंबेडकर नगर के साथ-साथ बरेली और पीलीभीत में भी कोहरे का असर तेज रहने की आशंका है।
अमेठी, सुल्तानपुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और संभल में भी घना कोहरा छाने की संभावना है। वहीं रामपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, सीतापुर, हरदोई, बाराबंकी, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और बदायूं सहित आसपास के इलाकों में भी दृश्यता काफी कम रह सकती है।
मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में घने कोहरे का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए अगले तीन दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद दो दिनों तक येलो अलर्ट प्रभावी रहेगा। उन्होंने बताया कि कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात पर खासा असर पड़ सकता है।
पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे संभावित पश्चिमी विक्षोभ, पुरवा हवाओं के चलने और आंशिक बादलों की मौजूदगी के कारण अगले चार दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि तापमान में हल्की वृद्धि के बावजूद कोहरे की स्थिति में खास सुधार की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के मुताबिक, निम्न क्षोभमंडलीय स्थिरता के कारण पूर्वांचल के उत्तरी जिलों और पश्चिमी यूपी के तराई क्षेत्रों में घने से बहुत घने कोहरे का दौर जारी रह सकता है। इन्हीं इलाकों के लिए अगले 2-3 दिनों का ऑरेंज अलर्ट और उसके बाद दो दिनों का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
शुक्रवार सुबह बरेली, गोरखपुर, अयोध्या, कुशीनगर, बलिया और बस्ती में बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया था, जबकि मुरादाबाद और आजमगढ़ में घना कोहरा छाया रहा। इससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ और लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग