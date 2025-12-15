तेज रफ्तार थार ने पांच साल की बच्ची को कुचला, गुस्साई भीड़ ने की पिटाई; हादसे के बाद पथराव

Thar accident child death Moradabad: मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार थार कार ने सड़क पार कर रही पांच वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा।