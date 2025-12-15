तेज रफ्तार थार ने पांच साल की बच्ची को कुचला, गुस्साई भीड़ ने की पिटाई; हादसे के बाद पथराव

तेज रफ्तार थार ने पांच साल की बच्ची को कुचला | Image Source - Freepik
Thar accident child death Moradabad: मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार थार कार ने सड़क पार कर रही पांच वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा।
हादसे के तुरंत बाद मौके पर जुटे लोगों ने थार कार को घेर लिया और उस पर जमकर पथराव किया। कार के शीशे तोड़ दिए गए और अंदर मौजूद चालक अब्दुल्ला, बाबू व मोहम्मद आदम को पकड़कर लोगों ने पीट दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार सवार युवक मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हालात तेजी से बिगड़ने लगे और इलाके में तनाव का माहौल बन गया।
जांच में सामने आया कि हादसे में शामिल थार कांठ निवासी हसीब हुसैन की है, जो आजाद समाज पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष मासूम अली का भाई बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, हसीब हुसैन ने ही किसी काम से कार अब्दुल्ला, बाबू और मोहम्मद आदम को दी थी। आसपा के मंडल प्रभारी डॉ. शीशपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि मासूम अली वर्तमान में पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं और घटना के समय कार में मौजूद भी नहीं थे।
बताया गया कि विवेक कुमार सैनी की पांच वर्षीय बेटी मिस्टी रविवार शाम करीब पांच बजे घर से पास की किराना दुकान पर चॉकलेट लेने जा रही थी। उसी समय विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार थार का चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन दूसरी साइड में जाकर बच्ची को रौंदता चला गया। हादसा इतना भयावह था कि बच्ची को संभलने का कोई मौका नहीं मिला।
स्थिति बिगड़ते देख कांठ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह तीनों आरोपितों को भीड़ से बचाया और हिरासत में लिया। सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए उन्हें सिविल लाइंस थाने भेज दिया गया। मौके पर करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। स्वजन ने आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
