15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

तेज रफ्तार थार ने पांच साल की बच्ची को कुचला, गुस्साई भीड़ ने की पिटाई; हादसे के बाद पथराव

Moradabad Accident: यूपी के मुरादाबाद में तेज रफ्तार थार कार ने पांच वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कार पर पथराव किया और तीन आरोपितों को पकड़कर पीटा, पुलिस ने सभी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Dec 15, 2025

moradabad thar accident child death mob violence police action

तेज रफ्तार थार ने पांच साल की बच्ची को कुचला | Image Source - Freepik

Thar accident child death Moradabad: मुरादाबाद के कांठ थाना क्षेत्र में रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। तेज रफ्तार थार कार ने सड़क पार कर रही पांच वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही हालत गंभीर हो गई। बच्ची को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मासूम की मौत की खबर फैलते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा।

गुस्साई भीड़ का हंगामा

हादसे के तुरंत बाद मौके पर जुटे लोगों ने थार कार को घेर लिया और उस पर जमकर पथराव किया। कार के शीशे तोड़ दिए गए और अंदर मौजूद चालक अब्दुल्ला, बाबू व मोहम्मद आदम को पकड़कर लोगों ने पीट दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार सवार युवक मौके से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हालात तेजी से बिगड़ने लगे और इलाके में तनाव का माहौल बन गया।

कार और आरोपितों की जानकारी

जांच में सामने आया कि हादसे में शामिल थार कांठ निवासी हसीब हुसैन की है, जो आजाद समाज पार्टी के पूर्व नगर अध्यक्ष मासूम अली का भाई बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, हसीब हुसैन ने ही किसी काम से कार अब्दुल्ला, बाबू और मोहम्मद आदम को दी थी। आसपा के मंडल प्रभारी डॉ. शीशपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि मासूम अली वर्तमान में पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं और घटना के समय कार में मौजूद भी नहीं थे।

कैसे हुआ हादसा

बताया गया कि विवेक कुमार सैनी की पांच वर्षीय बेटी मिस्टी रविवार शाम करीब पांच बजे घर से पास की किराना दुकान पर चॉकलेट लेने जा रही थी। उसी समय विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार थार का चालक नियंत्रण खो बैठा और वाहन दूसरी साइड में जाकर बच्ची को रौंदता चला गया। हादसा इतना भयावह था कि बच्ची को संभलने का कोई मौका नहीं मिला।

पुलिस की कार्रवाई

स्थिति बिगड़ते देख कांठ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह तीनों आरोपितों को भीड़ से बचाया और हिरासत में लिया। सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए उन्हें सिविल लाइंस थाने भेज दिया गया। मौके पर करीब एक घंटे तक हंगामा चलता रहा। स्वजन ने आरोपितों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bike-pickup accident

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Dec 2025 03:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / तेज रफ्तार थार ने पांच साल की बच्ची को कुचला, गुस्साई भीड़ ने की पिटाई; हादसे के बाद पथराव

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का डबल अटैक, IMD का यलो अलर्ट; विजिबिलिटी शून्य के करीब

up weather alert dense fog cold wave yellow alert imd
मुरादाबाद

‘कांग्रेस अब अपनी कब्र खुद खोद चुकी है… वह किसी और की क्या ही कब्र खोदेगी’, ओपी राजभर का पलटवार

मुरादाबाद

शराब के नशे में रोडवेज चालक ने मचाया तांडव: ई-रिक्शा को रौंदा, गैस सिलिंडर लदे वाहन से टक्कर, गुस्साई भीड़ ने…

drunk roadways bus driver hits e rickshaw moradabad
मुरादाबाद

छात्रों को नशे की दलदल में धकेलने वाला गिरोह बेनकाब: सगे भाइयों समेत तीन तस्कर गिरफ्तार, इतने किलो चरस बरामद

moradabad students charas supply gang brothers arrested police bust
मुरादाबाद

यूपी में कोहरे की चादर, सड़कों से लेकर रेल तक बढ़ी परेशानी

up weather forecast dense fog orange alert cold wave december
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.