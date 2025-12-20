चार बच्चों की मां ससुर संग फरार, छह साल की बेटी भी ले गई साथ; पति ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार

Woman elopes with cousin father in law: यूपी के मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चार बच्चों की मां अपने रिश्ते के चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि महिला अपनी छह साल की मासूम बेटी को भी साथ लेकर चली गई, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है।