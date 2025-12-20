चार बच्चों की मां ससुर संग फरार, छह साल की बेटी भी ले गई साथ; पति ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार

चार बच्चों की मां ससुर संग फरार | यह सांकेतिक तस्वीर है।
Woman elopes with cousin father in law: यूपी के मुरादाबाद जिले के छजलैट थाना क्षेत्र के एक गांव से रिश्तों को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां चार बच्चों की मां अपने रिश्ते के चचेरे ससुर के साथ फरार हो गई। हैरानी की बात यह है कि महिला अपनी छह साल की मासूम बेटी को भी साथ लेकर चली गई, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है।
परिजनों के अनुसार, महिला का पिछले कुछ समय से अपने रिश्ते के चचेरे ससुर से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच नजदीकियां धीरे-धीरे बढ़ती चली गईं और अंततः महिला अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। बताया जा रहा है कि आरोपी चचेरे ससुर की पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो चुकी है और उसके भी दो बच्चे हैं।
महिला के चार बच्चों में से केवल छह साल की बेटी को वह अपने साथ ले गई है, जबकि बाकी बच्चे घर पर ही रह गए। मासूम बच्ची के साथ महिला के फरार होने से पति और परिजनों की चिंता और भी गहरी हो गई है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं।
मामले के सामने आने के बाद गांव में पंचायत भी बुलाई गई। पंचायत में दोनों परिवारों के लोगों ने बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन महिला और उसके साथ फरार आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका। पंचायत भी इस मामले में कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाई।
पत्नी के अचानक गायब होने से टूट चुके पति और उसके परिवार ने हर संभावित जगह पर महिला और आरोपी की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार पीड़ित पति ने शुक्रवार को छजलैट थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर पत्नी और बेटी को जल्द से जल्द ढूंढने की मांग की है।
पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला और आरोपी की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
