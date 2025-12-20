UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे की डबल मार: शीतलहर से कांपे लोग, IMD ने 64 जिलों में जारी किया अलर्ट

UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे की डबल मार | AI Photo
UP Weather IMD Warning: उत्तर प्रदेश में दिसंबर की ठंड अब अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड के साथ-साथ प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है।
राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। शीतलहर के चलते सुबह और देर रात ठंड अधिक तीव्र महसूस की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि लोग अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं और बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग तेजी से बढ़ गई है। बच्चों और बुजुर्गों को खासतौर पर ठंड से बचने की सलाह दी जा रही है।
भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के करीब 64 जिलों में घने से बहुत घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक कोहरे का प्रभाव बना रहेगा और तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसी को देखते हुए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर समेत आसपास के इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
इसके अलावा कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, संभल और बदायूं सहित कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
राजधानी लखनऊ समेत कानपुर, नोएडा और आगरा में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। हालांकि फिलहाल बारिश की संभावना नहीं जताई गई है, लेकिन ठंड और कोहरे का असर दिनभर बना रह सकता है। इन शहरों में दृश्यता कम होने के कारण यातायात पर विशेष असर देखने को मिला है।
घने कोहरे के चलते सड़क यातायात के साथ-साथ रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। कई ट्रेनों के विलंब से चलने की खबरें सामने आई हैं, वहीं कुछ उड़ानों के संचालन पर भी असर पड़ा है। सुबह के समय हाईवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार बेहद धीमी रही।
मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे में अनावश्यक यात्रा से बचें। वाहन चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, गति सीमित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। यात्रा से पहले रेलवे, एयरलाइंस और राज्य परिवहन की जानकारी जरूर लें ताकि किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
