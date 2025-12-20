UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे की डबल मार: शीतलहर से कांपे लोग, IMD ने 64 जिलों में जारी किया अलर्ट

UP Weather IMD Warning: उत्तर प्रदेश में दिसंबर की ठंड अब अपने चरम पर पहुंचती नजर आ रही है। कड़ाके की ठंड के साथ-साथ प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है। कई जिलों में सुबह के समय दृश्यता बेहद कम दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है।